V čelnem trčenju dva poškodovana, počilo tudi v Brežicah

1.2.2021 | 09:00

Ilustrativna fotografija (Foto: PU Lj)

Na cesti med Cvišlerji in Kočevje se je včeraj okoli 13.30 zgodila prometna nesreča. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, sta bili udeleženi dve osebni vozili. Povzročitelj je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal s ceste, nato pa sunkovito odvil levo in čelno trčil v nasproti vozeč avto. V prometni nesreči sta bila oba voznika lažje telesno poškodovana, bilo pa je tudi nekaj zvite pločevine na obeh vozilih. Policisti bodo povzročitelju izdali plačilni nalog.

Počilo tudi v Brežicah

V naselju Marof v Brežicah se je danes malo pred sedmo uro zjutraj zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil. Po informacijah Centra za obveščanje Brežice poškodovanih k sreči ni bilo. Na kraj dogodka so prispeli poklicni gasilci PGE Krško, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine po vozišču in nudili pomoč avto vleki.

R.M.