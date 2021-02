Dobili uporabno dovoljenje, a prostori še vedno samevajo

1.2.2021 | 10:20

Prenovljena OŠ Dragatuš (foto: DL/S.Gosenca)

Dragatuš - V Osnovni šoli Komandanta Staneta so pred kratkim dobili uporabno dovoljenje za lani dograjeni del z novimi šolskimi prostori. Stari del šole, ki obstaja že skoraj šest desetletij, so energetsko sanirali, prenovili so kuhinjo in jedilnico. Nova pridobitev šole je tudi dvigalo za dostop gibalno oviranim. Na severi strani šole so prenovili vodovod in sanitarno ter meteorno kanalizacijo. Naložbo so ocenili na nekaj več kot 2,5 milijona evrov, država naj bi primaknila skoraj milijon evrov in Eko sklad dobrih 300.000 evrov.

S. G.