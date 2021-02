V nesreči huje poškodovan pešec

V petek malo po 15.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Črnomlju. Na kraju nesreče so opravili ogled in ugotovili, da je 31-letni voznik osebnega avtomobila Citroen berlingo na prehodu za pešce trčil v 68-letnega pešca. Ta je pravilno prečkal cesto na prehodu za pešce. Huje poškodovanega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, je v policijskem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Avto je ustavilo drevo, voznica poiskala zdravniško pomoč

Brežiški policisti so bili v petek obveščeni, da v zdravstvenem domu oskrbujejo žensko, poškodovano v prometni nesreči. Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila na cesti med Veliko vasjo in Brezjem, kjer je 21-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov ji bodo izdali plačilni nalog.

Zasegli tovorno vozilo, traktor in tri osebne avte

Novomeški policisti so med petkovo kontrolo prometa na avtocesti ustavili voznika tovornega vozila slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 27-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.

Na Dobu so ustavili 28-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil v času, ko mu je bilo zaradi kršitev odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana vožnja.

V Malem Nerajcu pa so črnomaljski policisti v petek zasegli kmetijski traktor kršitelju, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.

Brez izpita je vozil tudi 53-letni voznik osebnega avtomobila, ki so ga brežiški policisti ustavili v Brežicah.

Novomeški policisti pa so na Podbevškovi ulici v soboto popoldne zasegli Audi A4 23-letnemu vozniku, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Vsem kršiteljem so zasegli vozila, zaradi prekrškov izdali plačilne naloge in na sodišče podali obdolžilne predloge.

Z otrokoma v drevo in na streho

Šentjernejski policisti so bili v petek okoli 13. ure obveščeni o prometni nesreči v Rojah. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 36-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste, trčila v drevo in se prevrnila. V nesreči sta se lažje poškodovala dva otroka, sicer potnika v vozilu. Policisti bodo kršiteljici cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog zaradi nepravilnega prevoza otrok, neprilagojene hitrosti in neuporabe varnostnega pasu, še piše v današnjem poročilu za javnost.

Na avtocesti pijan povzročil nesrečo

Novomeški policisti so bili v soboto ob 18.30 obveščeni, da se je na avtocesti zgodila prometna nesreča, v kateri naj bi voznik osebnega avtomobila med prehitevanjem oplazil kombinirano vozilo, ki ga je vozil italijanski državljan. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 41-letni voznik iz Ljubljane, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

22-letnica pod vplivom alkohola

Novomeški policisti so na Ljubljanski cesti v noči na soboto ustavili 22-letno voznico osebnega avtomobila in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršiteljici, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,69 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti našli ukraden moped

Z dvorišča mehanične delavnice v Veliki Bučni vasi je neznanec v petek med 17. in 20. uro ukradel neregistriran moped Tomos APN 6. Novomeški policisti so med preiskavo kaznivega dejanja tatvine odšli v Brezje in pri 27-letnem osumljencu našli ukraden moped. Vrnili so ga oškodovancu, zoper kršitelja pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Kradli avto, žlebove, prašiča in zajce

V Dolenjem Maharovcu je v noči petek nekdo s strehe gospodarskega objekta odnesel okoli deset metrov bakrenih žlebov in lastnika oškodoval za 400 evrov.

V Malem Obrežu na območju Brežic je nekdo iz hleva odtujil prašiča in lastnika oškodoval za okoli 100 evrov.

V Čužnji vasi na območju Trebnjega je v noči na soboto nekdo vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo, našel ključe vozila in z dvorišča odpeljal osebni avtomobil VW caddy maxi, srebrne barve, letnik 2016, registrskih oznak NM CK-673.

V Radovlji na območju PP Novo mesto je neznanec v noči na soboto iz odklenjenega zajčnika ukradel 20 zajcev. Po ocenah lastnika naj bi ga oškodoval za 400 evrov.

Štirje skriti Afganistanci so se poskušali izmakniti mejni kontroli

Mejni policisti so na Obrežju s pomočjo naprave za zaznavanje srčnega utripa med pregledom tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V tovornem vozilu registrskih oznak Severne Makedonije so odkrili še dva državljana Afganistana, ki sta se prav tako poskušala izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policiste klicali 481-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so od petka posredovali v 122 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 481 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 14 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 29-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in poskusov izmika mejni kontroli, so še zapisali v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

