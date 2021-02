V primeru protestov ali shodov, bo tudi novomeška policija ukrepala

1.2.2021 | 13:45

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Dolenjska/Posavje - Policija je seznanjena s pozivi na socialnih omrežjih k zbiranju ljudi in protestih, ki naj bi bili danes organizirani na območju Policijske uprave Novo mesto. V izjavi za javnost navajajo, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom še vedno prepovedano, prav tako niso dovoljeni shodi ali druga javna zbiranja. Gibanje ljudi je razen z odlokom določenih izjem, omejeno na meje občin, prav tako je prepovedano prehajanje regij. Udeležba na shodu ne sodi med izjeme za prehajanje meja.

Policija bo nadzirala spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepala. V primeru shoda bodo skladno s pooblastili policisti skrbeli za javni red, preprečevali izvrševanje kaznivih dejanj in zagotavljali varnost cestnega prometa. Zoper vse zaznane kršitve bodo dosledno ukrepali v skladu z zakonom.

Kot so navedli na PU Novo mesto, bo v primeru shoda območje video nadzorovano. Morebitne udeležence policija zato poziva, da upoštevajo opozorila in navodila policije in spoštujejo odloke glede omejitve gibanja in zbiranja ljudi. Kot so zapisali, policisti ne posegajo v pravice posameznikov do zbiranja in svobode izražanja. Razumeti je potrebno, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh in jih je potrebno upoštevati. Občane pozivajo, da ravnajo odgovorno in spoštujejo ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa, tako zaradi sebe kot zaradi drugih, so še zapisali v današnji izjavi za javnost na PU Novo mesto.

R.M.