FOTO: Brošura s slastnimi recepti kmalu v ponatis za širšo javnost

1.2.2021 | 15:20

8-članski uredniški odbor PGD Črešnjevec je opravil izvrstno delo. Brošura Jedi semiških babic gre kmalu v ponatis. (Foto: arhiv PGD Črešnjevec)

Semič/Črešnjevec - Ob koncu lanskega leta je izšla brošura z naslovom Jedi semiških babic, ki je nastala v sklopu projekta »Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju«. Osem članic Prostovoljnega gasilskega društva Črešnjevec je zbralo stare recepte, ki so oblikovani s pomočjo sestavin iz domačega kraja, pridelanih na naraven način.

300 izvodov brošure je že pošlo, kmalu prvi ponatis, ki bo namenjen tudi prodaji.

“Občutki ob izdaji brošure so res lepi, veliko dela je bilo vloženega, mnogo tudi nočnih ur. A se je izplačalo. V začetku me je bilo strah, da bo receptov premalo, na koncu sem jih morala dajati stran. V prijavi na projekt smo zapisali brošuro s 40 stranmi, v objavljeni brošuri jih je več kot 100,” pravi idejna vodja projekta Sonja Malnarič.

Uspešno timsko delo

Poudarja, da ji ne bi uspelo brez podpore ostalih članic uredniškega odbora, ki so ga sestavljale še druge članice PGD Črešnjevec Darinka Vrbanek, Jožica Klemenčič, Milka Malnarič, Suzana Kambič, Marjanca Kambič, Antonija Ogulin ter oblikovalka in fotografinja Vesna Malnarič, dijakinja 3. letnika srednje medijske šole Novo mesto. “Pri brošuri so pomagale še mnoge druge, nekatere pri prepisovanju receptov, nekatere pa so recepte prispevale.” O sami brošuri so se pogovarjale že v letu 2019, lansko poletje pa so resno začele z delom. “Najprej smo na skupnih srečanjih samo izmenjavale ideje, povabile k sodelovanju tudi vsa gospodinjstva našega gasilskega društva. Povabile smo k sodelovanju tudi članice iz GZ Semič, odzvale so se iz Krvavčjega vrha in Štrekljevca. Štiri družine so nam posodile tudi kuharske zvezke iz povojnih časov, ko so se v takratni šoli na Cerovcu odvijali razni kuharski tečaji. Nekatere udeleženke se tega še dobro spominjajo,” pojasnjuje Malnaričeva.

•Brošura je čudovito obogatena s fotografijami starih rokopisov gospodinj in fotografijami s kuharskih in gospodinjskih tečajev.

Recepti za vse okuse

Glede izbire receptov so članice uredniškega odbora prispevale svoje, iz starih zvezkov pa so pobirali recepte, ki so se jim zdeli aktualni tudi v današnjem času. “Pri končni izbiri sem imela veliko vlogo tudi sama. Želela sem, da bi bili recepti v brošuri res uporabni,” pove Malnaričeva, ki je veliko receptov tudi sama preizkusila. “Družina lahko potrdi, da sem ob nastajanju brošure tudi sama postala boljša kuharica. Veliko jedi iz brošure me povezuje z mojo mladostjo. Ob sobotah imamo velikokrat za kosilo kolerabo in krompir s suhim mesom, ob nedeljah redno za prikuho goveji juhi naredim kakšno iz brošure. Krompirjevi svaljki, slivovi cmoki so preverjeno odlični. Tudi potice so krasne. Pa “fuline”…, čokoladni liker. Odkar sem resno začela delati na, sama delam tudi domači jogurt, skuto. Torej učinki so vidni. Verjamem, da tudi pri ostalih.” Stari recepti, zbrani v brošuri, so oblikovani s pomočjo sestavin iz domačega kraja, pridelanih na naraven način, kar vsemu dodaja edinstven čar in zavedanje k ekološkemu, domačemu pridelovanju hrane.

Kmalu prvi ponatis

Malnaričeva je vesela, da so članice PGD Črešnjevec v zelo težkem obdobju, ko ni bilo nobenega druženja, tekmovanj, veselic, imele tako zahtevno nalogo. “Saj kako zahtevna je bila, sem se zavedala šele ob izzidu. Opravile smo jo po svojih najboljših močeh in to šteje. Brošura nas je povezala in čutim, da je to šele začetek.” 300 izvodov brošure, izdane v sklopu projekta Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je že pošlo. Razdelili so jih na vse partnerje v projektu, saj brošura ni namenjena prodaji. So se pa zato, ker je brošura naletela na izjemno pozitiven odziv v javnosti, članice PGD Črešnjevec odločile, da v marcu 2021 izdajo ponatis. “Takrat bodo brošure tudi naprodaj. Najprej bomo brošuro ponudile gasilkam v GZ Semič, mogoče se odločimo tudi za spletno prodajo.”

Želijo širiti znanje

“Upamo tudi na kakšno prireditev, na kateri bi lahko ponudile obiskovalcem brošuro in pripravljene jedi iz nje,” pove Malnaričeva, v upanju, da bo projekt dejansko lahko kmalu zaživel v praksi, saj se jim zdi prenos znanja na mlajše generacije še kako pomemben. V prenovljeni občinski stavbi na Cerovcu oziroma v novi kuhinji stavbe naj bi izvajale delavnice izdelave jedi iz brošure Jedi semiških babic. “Zanimanje je veliko, ljudje nas sprašujejo, kje lahko te jedi kupijo oziroma kako se jih lahko naučijo pripraviti. A zaradi trenutnih ukrepov delavnice žal še niso izvedljive.”

Sabina Gosenca

