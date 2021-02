Zagorelo ostrešje, stanovanjski objekt neprimeren za bivanje

1.2.2021 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 11.40 je v Birni vasi v občini Sevnica gorelo ostrešje stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šentjanž in Sevnica so požar na ostrešju in okolici dimnika pogasili, odstranili uničen leseni strop, strešno opeko in izgorele dele ostrešja ter s termovizijsko kamero pregledali objekt. Objekt je močno poškodovan in neprimeren za bivanje. Na kraju sta bila prisotna dežurni dimnikar in elektrikar. Obveščen je bil namestnik poveljnika CZ občine Sevnica. Na požarni straži so ostali gasilci iz PGD Šentjanž.

Na Marofu trčila dva avta

Zjutraj ob 6.51 sta na Marofu v Brežicah trčili osebni vozili. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine po vozišču in nudili pomoč avto vleki.

L. M.