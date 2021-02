V Sončku komaj čakajo, da si uredijo prostore v Hederi

1.2.2021 | 18:45

Podžupanja MONM Sara Tomšič je obiskala Center Sonček Novo mesto.

Novo mesto - Podžupanja Mestne občine Novo mesto Sara Tomšič je v okviru aktivnosti pri vzpostavljanju celovitega Sistema lokalne blaginje s strokovno sodelavko Vaneso Dželadini obiskala Center Sonček Novo mesto, kjer deluje društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine ter dnevni center enote varstveno delovnega centra Zveze Sonček so.p.

Predsednica društva mag. Violeta Suhadolnik je podžupanjo seznanila z dejavnostmi regijskega društva, ki deluje na območju celotne Dolenjske in Bele krajine. Programi terapevtskega jahanja, plavanja, različnih delavnic, osebne asistence so dostopni za vse člane, še vedno pa se največ aktivnosti odvija v novomeški občini, od koder je tudi največ članstva.

Podžupanjo seznanili z dejavnostmi

Kljub korona času so do sedaj v društvu izvedli dobršen del načrtovanih programov in aktivnosti ter v lanskih poletnih mesecih tudi načrtovane enotedenske tabore obnovitvene rehabilitacije.

Vodja enote VDC Sonček Novo mesto Bernarda Zorko je izpostavila prizadevanja in potrebe po inkluzivnem zaposlovanju uporabnikov VDC k drugim delodajalcem, saj sta dva od sedmih uporabnikov novomeškega centra vključena v zaposlitev pri zunanjih delodajalcih. Kljub poletni selitvi iz starega Centra Sonček Novo mesto na Mestnih njivah v različne začasne prostore ter sedaj na Novi trg, se dejavnost enote VDC izvaja neprekinjeno ter se prilagaja prostorskim in epidemiološkim razmeram.

Uporabniki VDC in člani društva že komaj čakajo preureditve novih prostorov, ki so jih za Center Sonček Novo mesto pridobil v Poslovno trgovskem centru Hedera. Direktor Zveze Sonček so.p. Iztok Suhadolnik je gostjama predstavil poslanstvo, vizijo in cilje Zveze Sonček so.p., ki si prizadeva zagotavljati možnosti za vključevanje odraslih v dnevne zaposlitvene centre in ustvarjanje pogojev za samostojno bivanje v skupnosti tudi za tiste odrasle z invalidnostjo, ki potrebujejo pomoč in podporo pri bivanju. Izpostavil je potrebo po zagotavljanju nastanitvenih kapacitet za bivanje v skupnosti, kar bo omogočilo dostojno življenje in družbo blaginje.

L. M., foto: Zveza Sonček