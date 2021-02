FOTO: Na pogorišču stanovanjske hiše spet tlelo

2.2.2021 | 07:20

Na pogorišču v Birni vasi je sinoči spet tlelo. (Foto: PGD Šentjanž)

Poročali smo že o včerajšnjem požaru stanovanjske hiše v Birni vasi. Dežurni na Regijskem centru za obveščanje v Brežicah pa so zdaj sporočili, da je sinoči malo po pol deseti uri zvečer na pogorišču spet začelo tleti. Posredovati so morali gasilci PGD Šentjanž, ki so požarišče dodatno razkopali, tlenje pogasili in opravili ogled tudi s termovizijsko kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

Kot so v današnjem policijskem poročilu zapisali na Policijski upravi Novo mesto, je po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih zagorelo v ostrešju starejše hiše, do požara pa je prišlo zaradi pregretja dimnika. Po zaključeni preiskavi bodo policisti o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

V Birni vasi je zagorelo že včeraj okoli poldneva. (Foto: PGD Šentjanž)

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje v Novem mestu izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja v zadnjih 12 urah niso beležili. Za nujno medicinsko pomoč so posredovali šest klicev, za nujno veterinarsko pomoč pa dva. Med tem so njihovi brežiški kolegi posredovali štiri pozive za nujno medicinsko pomoč.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da bo danes od 12. do 14.30 motena oskrba z električno energijo na območju TP CIKAVA, med 12. in 14.uro na območju TP PETROL BROD, med 12. in 13. uro pa tudi na območju TP ŠMIHEL.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej sporoča, da danes med 12. in 14.30 ne bo elektrike na območju TP DOL PRI ZBURAH, od 12. do 14.ure pa tudi na območju TP MALA STRMICA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj sporoča, da danes med 12. in 13.uro ne bo elektrike na območju TP BEDENJ, izvod KARAMAN in izvod BEDENJ. Med 13. in 14.uro pa bo elektro oskrba motena tudi na območju TP DRAGATUŠ NA IZVODU trgovina.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da danes od 13. do 14.ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ne bo elektrike na območju TP AREMBERG.

Distribucijska enota Krško sporoča, da danes od 11. do 14.ure na bo elektrike na območju TP ČILPAH, med 12. in 14.uro pa tudi na območju TP BRESTANICA TRG, izvod Brestanica proti Senovem.

R.M.

Galerija