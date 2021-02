Vas delodajalec lahko prisili v cepljenje proti covidu-19?

Cepljenje je prostovoljno, delodajalec delavca ne more in ne sme prisiliti v cepljenje.

Novo mesto - Epidemija nove koronavirusne bolezni, ki je popolnoma ohromila naša življenja, močno vpliva tudi na gospodarstvo. Delodajalci si gotovo želijo, da bi se večina delavcev cepila in da bi delo v njihovem podjetju ali obratu potekalo čim bolj nemoteno.

Ob tem se postavlja vprašanje, ali lahko delodajalec zaposlenega prisili v cepljenje in ali lahko zagrozi, da bo v nasprotnem primeru delavec ostal brez službe. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije pravijo, da gre za legitimno vprašanje, saj gre za novo bolezen, ki je zelo nalezljiva in za situacijo, s katero se še nismo srečali.

»Vendar pa menimo, da delodajalec obveznega cepljenja delavcu ne more odrediti, glede na to, da zakonodajalec ni določil obveznega cepljenja za prebivalstvo, in torej smatra tak poseg v osebnost posameznika za prekomeren, tudi v luči zagotavljanja javnega zdravstva. Delodajalec bi lahko npr. odredil periodično testiranje vseh zaposlenih, razen tistih, ki bi bili cepljeni, ne sme pa delavca enostransko napotiti na obvezno cepljenje, v kolikor v posameznih posebnih predpisih za to ne obstaja pravna podlaga," so odgovorili.

Kordiš: to ni mogoče in v naših podjetjih ni aktualno

Tudi direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš pove podobno, da v Sloveniji zakonodajalec ni določil obveznega cepljenja in s tem pravne podlage, zato tudi delodajalec ne odreja obveznega cepljenja za zaposlene.

Kot mu je znano, to vprašanje v naših podjetjih ni aktualno, in ni slišal, da bi delodajalci kje to želeli uvesti. Koršiš pove, da delodajalec lahko na podlagi revizije ocene tveganja med ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu izvede ukrep testiranja na prisotnost covida-19. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti navaja sledeče: »Potrebo po izvajanju in ustrezen način izvajanja testiranja delodajalec ugotovi in sprejme v sodelovanju z izvajalcem medicine dela in strokovnim delavcem za varnost pri delu, tako da je testiranje izvedeno na strokovno sprejemljiv način in s strani usposobljenega zdravstvenega osebja«.

Sicer pa gospodarska zbornica po zagotovilih Kordiša aktivno spremlja in informira vodstva podjetij in zaposlene v podjetjih ter drugih institucijah, da spoštujejo priporočila za preprečevanje širjenja okužb s covidom-19. »Izvajanje priporočil in ukrepov bo omogočilo obvladovanje razmer ter omogočilo izvajanje storitvenih dejavnosti v regiji in Sloveniji,« še pove Kordiš.

