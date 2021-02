Sevniški zdravstveni dom poziva k cepljenju

2.2.2021 | 08:10

Zdravstveni dom Sevnica (foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Zdravstveni dom Sevnica izvaja množično presejalno testiranje Sars-CoV-2 v Sevnici in v Krmelju. Razpored sproti objavljajo tudi na občinski spletni strani. V zdravstvenem domu zbirajo prijave za cepljenje po telefonu na številki 07/81-61-500 in sicer od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, pa tudi pri izbranem osebnem zdravniku telefonsko ali preko elektronske pošte.

Zaradi postopnega dobavljanja cepiva imajo prednost pri cepljenju najbolj ogrožene skupine prebivalcev. To so oskrbovanci domov za starejše in socialno varstvenih zavodov ter zaposleni v domovih starejših občanov in v zdravstvenih zavodih. Nato sledijo starejši od 60 let in več, ki pa jih cepijo postopoma, glede na dostopnost cepiva. Najprej so na vrsti starejši od 80 let, nato starejši od 70 let in nato starejši od 60 let. Sledijo mlajši kronični bolniki in nato vsi ostali. Glede na odločitev vlade bodo prednostno cepili tudi zaposlene v vzgoji in izobraževanju ter v kritični infrastrukturi.

Zdravstveni dom Sevnica poziva k prijavi na cepljenje, saj je od števila prijav odvisen tudi dotok cepiva, hkrati pa se z vodenjem prijav omogoča sistematično načrtovanje izvajanja cepljenja. Osvežene informacije, vključno z vsemi kontakti osebnih zdravnikov, so objavljene tudi na spletni strani Zdravstvenega doma Sevnica.

P. Perc