Vlomilec se je dobro otovoril

2.2.2021 | 09:00

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Oškodovanec je policiste obvestil, da je v zadnjih dveh tednih nekdo v Dolenjem Suhadolu vlomil v počitniško hišo in odnesel visokotlačni čistilec, vrtalni stroj, kompresor, posodo z gorivom, električni podaljšek in žar. Ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za okoli 1.000 evrov. Policisti okoliščine še preiskujejo, v današnjem poročilu piše predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Vzrok za požar najverjetneje pregret dimnik

Sevniški policisti so bili včeraj malo pred 12.uro obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Birni vasi. Požar, v katerem k sreči ni bil nihče poškodovan, so gasilci omejili in pogasili. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je zagorelo v ostrešju starejše hiše, do požara, o katerem smo poročali že včeraj, pa je prišlo zaradi pregretja dimnika. Po zaključeni preiskavi bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, je zapisala Drenikova.

Neuspel poskus vloma v prodajalno

V Bereči vasi na območju Metlike je v dneh od četrtka do ponedeljka nekdo skozi vrata skušal vlomiti v prodajalno. V notranjost objekta mu ni uspelo priti, je pa z vlomom povzročil za okoli 1.500 evrov premoženjske škode.

Policiste klicali 142-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 40 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 142 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Policisti PP Novo mesto in PP Trebnje so posredovali zaradi nasilja v družini. Zaščitili so žrtve in dvema nasilnežema izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vloma, ponarejanja dokumentov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi požara, je Drenikova zapisala v današnje poročilu Policijske uprave Novo mesto.

R.M.