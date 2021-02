Peter Gričar Vintar – mladi up 2020

2.2.2021 | 09:20

Peter Gričar Vintar - mladi up 2020 po izboru javnosti (foto: ŠCNM)

Peter Gričar Vintar, dijak 4. letnika programa kemijski tehnik na Srednji zdravstveni in kemijski šoli na Šolskem centru Novo mesto, je zaradi svojih športnih dosežkov vedno bolj prepoznaven v našem prostoru, nanj pa so izredno ponosni tudi sošolci, dijaki in profesorji.

Srednja zdravstvena in kemijska šola ima namreč izreden posluh za športnike in dijake, ki imajo različne hobije in aktivnosti, saj jih mentorji nenehno spodbujajo k sodelovanju na tekmovanjih, natečajih, krožkih in je ravno prav zahtevna, da lahko uspešno usklajujejo šolske in vse ostale dejavnosti.

Peter o svoji izbiri šole pred štirimi leti pravi: "Moja želja je bila, da bi s šolo pridobil znanje in poklic, z usklajevanjem vseh obveznosti pa uspel tudi kot športnik. Ker se redno udeležujem tekmovanj tako državnih kot mednarodnih in za treninge dnevno porabim 3 ure, sem mislil, da bo to nemogoče. Na mojo srečo me profesorji vedno spodbujajo ter pomagajo s prilagajanjem ocenjevanj in dodatno razlago, ko je to potrebno."

Peter Gričar Vintar je aktualni državni prvak v skoku s palico in državni rekorder v mnogoboju ter 7. v Evropi in 9. na svetu med letniki 2002. Čudežni deček, ki je s palico preskočil magično mejo petih metrov, ima visoke cilje: osvojiti vse državne naslove v letu 2021, pridobiti štipendijo na ameriški univerzi, nastopati na evropskih in ameriških prvenstvih ter zastopati Slovenijo na olimpijskih igrah 2024.

S svojimi dosežki in visokimi cilji je pred kratkim postal prejemnik finančnih sredstev z razpisa Mladi upi 2020 po izboru javnosti. Je eden izmed 13 mladih nadarjenih posameznikov s področja športa, para športa in umetnosti, ki so prejemniki finančnih sredstev razpisa Mladi upi 2020. 12 jih je izbrala strokovna komisija, Petru pa so s svojimi glasovi pomagali tudi sošolci, dijaki in profesorji na Srednji zdravstveni in kemijski šoli. Vsi se namreč zavedajo, da so kot velika družina in zato se medsebojno podpirajo ter vzpodbujajo, kar je izrednega pomena tudi v času korona virusa. Pri usvajanju znanja vsakega mladostnika so potrebni dobri in spoštljivi odnosi ter povezanost med dijaki in učitelji, saj nas to oblikuje za nadaljnje delo in sprejemanje soljudi, so zapisali na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Šolskega centra Novo mesto.

R.M.

Galerija