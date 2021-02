Mednarodna matura tudi na novomeški gimnaziji

2.2.2021 | 09:50

Na Gimnaziji Novo mesto tudi možnost mednarodne mature (Foto: spletna stran Gimnazije Nm)

Novo mesto - V Novem mestu se odpirajo nove izobraževalne možnosti za srednješolce. Gimnazija Novo mesto bo letos jeseni začela izvajati izobraževanje po svetovno priznanem programu mednarodne mature IB DP. Pouk v programu mednarodne mature in zaključni izpiti bodo potekali v angleščini.

Na Gimnaziji Novo mesto se končuje triletni postopek za pridobitev akreditacije programa mednarodne mature (IB DP). Z naslednjim šolskim letom bo novomeška gimnazija postala polnopravna članica mednarodne družine, v kateri je trenutno že več kot 5.200 srednjih šol po vsem svetu. Novo mesto se bo z novo ponudbo izobraževanja pridružilo gimnazijam v Ljubljani, Mariboru in Kranju, kjer že izvajajo program mednarodne mature. Z novo pridobitvijo bodo dijaki iz celotne jugovzhodne regije imeli možnost izobraževanja v tem programu bližje svojemu domu.

Program mednarodne mature IB DP je mednarodno priznan zaključek srednješolskega splošnega izobraževanja, ki traja 2 leti , oz. 3. in 4. letnik gimnazije. Izobraževanje vodi in usmerja IBO - International Baccalaureate Organization, ugledna mednarodna izobraževalna organizacija s sedežem v švicarski Ženevi. Program ima več kot polstoletno tradicijo, izobraževanje - razen pri materinščini, ki je obvezni predmet – pa poteka v angleškem jeziku. V angleščini potekajo tudi maturitetni izpiti, za njihovo izvajanje pa skrbijo v IBO izpitnem centru v Cardiffu v Veliki Britaniji. Opravljena mednarodna matura odpira vrata univerz po vsem svetu, številni maturanti pa se - opremljeni z veščinami in znanji iz mednarodne mature - odločajo tudi za nadaljevanje šolanja v domovini.

Zakaj mednarodna matura?

Koristi programa mednarodne mature za dijake so predvsem v sodobnem in kakovostno poglobljenem znanju. Včerajšnja znanstvena odkritja so pojutrišnjem že med dijaki v učilnici. Gre za način izobraževanja, ki mlade spodbuja h kritičnemu razmišljanju in usmerjanju lastnega učenja, poleg akademske odličnosti pa spodbuja celovit razvoj osebnosti. V programu mednarodne mature rastejo in se razvijajo proaktivni, skrbni in pozitivno misleči mladi ljudje. Diplomante mednarodne mature odlikujejo tiste veščine, ki omogočajo sposobnost uspešnega prilagajanja v hitro spreminjajočem se globaliziranem svetu ne glede na to, kje bodo živeli.

Prva generacija mednarodne mature IB DP na Gimnaziji Novo mesto bo šolanje v programu začela v šolskem letu 2021/22, vpis za dijake zdajšnjih drugih letnikov gimnazijskih programov pa bo v letošnjem spomladanskem vpisnem roku. Potrebno je solidno znanje angleškega jezika, ki omogoča zmožnost komuniciranja in nadgradnjo znanja pri posameznih predmetih. Dijak si v programu mednarodne mature poleg materinščine in matematike izbere še predmete s področja tujih jezikov, družboslovja in naravoslovja, po želji pa tudi s področja umetnosti. Dijak se v 3. in 4. letniku izobražuje iz izbranih šestih predmetov in na koncu iz vseh opravlja maturitetne izpite. Dijaki opravijo tudi obvezne izbirne vsebine CAS – creativity, activity, service, se seznanijo s teorijami védenja TOK in izdelajo zaključno raziskovalno nalogo EE.

Šolanje v programu mednarodne mature na Gimnaziji Novo mesto bo brezplačno, saj ga bo financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vse potrebne učbenike in učne pripomočke bodo dijaki dobili preko učbeniškega sklada v šoli.

Kot so v izjavi za javnost zapisali na Gimnaziji Novo mesto je program mednarodne mature namenjen vedoželjnim in aktivnim dijakom, ki si želijo mednarodnih učnih izkušenj v domačem okolju. Pogoj za vpis je vsaj prav dober uspeh, udejstvovanje na različnih obšolskih dejavnostih in splošna razgledanost.

Opravljena mednarodna matura danes v svetu predstavlja uveljavljen in cenjen standard kakovostnega celostnega izobraževanja in po dolgih letih prizadevanj bodo imeli to možnost tudi dolenjski dijaki, so še zapisali na novomeški gimnaziji.

R.M.