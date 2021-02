FOTO: Obnovitvena dela na višnjegorskem pogorišču naj bi stekla takoj

2.2.2021 | 10:30

Pomoč prizadetim v višnjegorskem požaru je stekla takoj. (Foto: Občina I.Gorica/G.Stopar)

Višnja Gora/Ivančna Gorica - V mestni hiši v Višnji Gori se je takoj po požaru v starem delu tega kraja, sešla delovna skupina, v kateri so bili župan Dušan Strnad, predsednik sveta krajevne skupnosti Višnja Gora Janko Zadel, poveljnik Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica Jože Kozinc, namestnik poveljnika Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica Jure Strmole, poveljnik gasilskega sektorja Višnja Gora Jože Miklavčič in gradbeni strokovnjak - statik ter član sekretariata GZ Ivančna Gorica Aleš Janežič. Pogovorili so se o poteku sanacije pogorišča treh hiš v mestnem jedru Višnje Gore ter pohvalili izjemno požrtvovalnost gasilcev, številnih posameznikov in nekaterih podjetij, ki so poskrbeli, da je bilo požarišče očiščeno ostankov od požara in pripravljeno za nadaljevanje gradbenih del.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost Občine Ivančna Gorica, so po ogledu in oceni stanja pogorišča ocenili, da bi nameščanje začasne strehe po nepotrebnem povzročilo precejšnje dodatne stroške in zamaknilo začetek del. Zato so se odločili, da lastnikom hiš predlagajo takojšnje nadaljevanje gradbenih del s ciljem, da bi bili objekti čim prej pod stalno streho. Aleš Janežič je ocenil, da je najprej potrebno primerno utrditi nosilne stene z betonskim vencem, nato pa po potrebi namestiti montažne stropne nosilce. V nadaljevanju pa sledi namestitev strehe nad vsemi tremi objekti. Višino stroškov teh del je v tem trenutku težko oceniti, bodo pa gotovo visoki.

Delovna skupina predlaga, da se za izvedbo omenjenih del porabi denar, ki bo zbran v dobrodelni akciji in tako ne bi obremenjevali lastnikov objektov, ki bodo imeli gotovo visoke stroške z urejanjem notranjosti svojih hiš. Izvedba strehe bo zelo zahteven gradbeni in finančni zalogaj, ki ga sami lastniki gotovo ne bodo zmogli, zato jim bo pomagala skupnost. Delovna skupina ocenjuje, da bi bilo mogoče ta dela dokončati v slabem mesecu dni, kot so sklenili, pa naj bi jih začeli takoj.

V izjavi za javnost ivanške občine so še zapisali, da delovna skupina ocenjuje, da je obveščanje o zbiralni akciji s pomočjo medijev, dobrodelnih organizacij ter nekaterih društev in posameznikov doseglo celotno Slovenijo. O višini zbranega denarja bo javnost sproti obveščena. Za spremljanje in odločanje o njegovi porabi pa bo imenovan poseben gradbeni odbor, v katerem bodo Janko Zadel in še dva predstavnika Sveta KS Višnja Gora, Jože Kozinc, Jože Miklavčič, Jure Strmole, Aleš Janežič in predstavnik Občine Ivančna Gorica.

Kot so povedali na občini Ivančna Gorica, je za začasno namestitev prizadetih družin zaenkrat poskrbljeno, seveda pa si najbolj želijo čim prejšnje vrnitve v svoje domove. To je zelo odvisno tudi od višine zbranega denarja, zato delovna skupina poziva k nakazilu prostovoljnih prispevkov na transakcijski račun Krajevne skupnosti Višnja Gora, številka SI56 0123 9645 0801 488 s sklicem 00 910 in s pripisom namen – »POŽAR«. Ob tem pa se na občini zahvaljujejo vsem, ki so prizadetim že pomagali.

R.M.

Galerija