Covid-19: Odstotek okuženih višji, razmere v regijskih bolnišnicah se rahlo umirjajo, kaj pa številke?

2.2.2021 | 11:25

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj z molekularnimi in hitrimi testi testirali kar 37.299 posameznikov. Pozitivnih je bilo 1.619 oz. 4,34 odstotka vseh testiranih. Med 4.536 PCR oz. molekularnimi testi je bilo pozitivnih 911 oz. 20,1 odstotka, kar je 1,7 odstotka več kot dan prej, med 32.763 opravljenimi hitrimi testi pa je bilo včeraj po podatkih Sledilnika za covid-19 pozitivnih 708 oz. 2,2 odstotka testiranih, kar je 0,4 odstotka manj kot dan prej. Tako visoka številka testiranih s hitrimi testi je na račun testiranj šolnikov.

V bolnišnicah po vsej državi danes zdravijo 1.032 okuženih s korona virusom oz. 34 manj kot včeraj, od teh so jih samo danes sprejeli 75, kar je 18 več kot včeraj. V domačo oskrbo so odpustili še 94 korona virusnih bolnikov, oziroma 64 več kot dan prej. Na intenzivnih covid oddelkih zdravijo 168 okuženih oz. enega več kot včeraj, od teh jih 140 diha s pomočjo respiratorja oz. 2 manj kot včeraj. Žal, pa je virus terjal tudi 19 novih žrtev – 15 od teh je umrlo v bolnišnicah. Vseh mrtvih za posledicami okužbe z virusom covid-19 je tako zdaj že 3.541.

Aktivno okuženih je po podatkih covid sledilnika danes 17.227 oz. 74 manj kot dan prej, dnevno povprečje novo okuženih v tednu dni pa zdaj znaša 1.222,4 oz. 8 manj kot dan prej.

V Sloveniji so doslej cepili 53.008 prebivalcev, kar je 2,5 odstotka populacije. Drugo dozo cepiva je doslej prejelo 23.247 cepljenih.

Se razmere v naših bolnišnicah umirjajo?

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes zdravijo 81 covidnih bolnikov oz. enega manj kot včeraj, 4 od teh so sprejeli danes, kar je enega manj kot včeraj, 13 obolelih potrebuje intenzivno terapijo oz. eden manj kot včeraj, devetim dihanje lajšajo z respiratorjem. V domačo oskrbo so tokrat odpustili še 5 korona virusnih bolnikov, k sreči pa nihče ni umrl.

Kot je vodstvo bolnišnice zapisalo v današnji izjavi za javnost, so cepljenje zaposlenih začeli pred petimi tedni. Do zdaj je vseh cepljenih in prebolelih okoli 60 odstotkov zaposlenih te bolnišnice. Zaenkrat se število pacientov rahlo umirja in upajo, da se bo takšen trend nadaljeval, kljub vsemu pa je ta trenutek še preveč tvegano, da bi začeli popuščati ukrepe. To, kot so zapisali v izjavi, bi bolnišnico lahko hitro vrnilo v alarmantne razmere, zato bodo določeni protokoli še nekaj časa v veljavi. Epidemija covida-19 še vedno močno vpliva na izvajanje rednega programa, ki ga prilagajajo trenutnim zmožnostim, vendar se ga trudijo izvesti v čim večjem obsegu. Stisko pacientov razumejo, saj se zavedajo, da bi ti radi čim prej prišli v obravnavo. Prosijo vse, ki imajo kakršne koli težave zaradi neobravnave, da ne odlašajo, ampak takoj pokličejo ali obiščejo osebnega zdravnika, ki lahko kadarkoli spremeni stopnjo nujnosti napotnice. Velikokrat se namreč zgodi, da se takšni pacienti odpravijo po pomoč v Urgentni center, ki pa je namenjen obravnavi življenjsko ogrožujočih stanj, so še napisali v današnji izjavi vodstva Splošne bolnišnice Novo mesto.

V Splošni bolnišnici Brežice po podatkih covid sledilnika danes zdravijo 26 okuženih oz. 4 manj kot včeraj, enega od teh so sprejeli danes, eden pa potrebuje intenzivno terapijo. Pet korona virusnih bolnikov so odpustili v domačo oskrbo, po podatkih covid sledilnika v brežiški bolnišnici virus ni terjal novih žrtev.

Dodano ob 13:30 uri: okužbe na dan 01.02.2021

31.01. 01.02.

JV SLOVENIJA

Črnomelj 05 07

Dolenjske Toplice 00 05

Kočevje 06 08

Kostel 00 00

Loški Potok 01 02

Metlika 00 13

Mirna 00 03

Mirna Peč 00 02

Mokronog-Trebelno 00 00

Novo mesto 03 35

Osilnica 00 00

Ribnica 01 05

Semič 00 00

Sodražica 00 00

Straža 00 08

Šentjernej 00 09

Šentrupert 00 01

Škocjan 00 03

Šmarješke Toplice 00 04

Trebnje 02 14

Žužemberk 00 05

POSAVJE

Bistrica ob Sotli 00 03

Brežice 02 28

Kostanjevica 02 03

Krško 06 35

Radeče 00 11

Sevnica 05 13

ŠE NEKAJ KRAJEV Z NAŠEGA OBMOČJA POKRIVANJA

Dobrepolje 01 01

Ivančna Gorica 06 18

Velike Lašče 01 06

R.M.