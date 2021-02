Župnika zvezali s pasom in kravato in mu ukradli 19 tisočakov

Ljubljana/Novo mesto - Osumljenci so v noči na soboto oropali 72-letnega župnika iz župnije Rovte-Logatec. Pri tem so mu roke zvezali z usnjenim pasom, noge pa s kravato, poročata časnika Dnevnik in Večer. Osumljenci, doma iz naselja Brezje v novomeški občini, so povzročili za 19 tisočakov škode. Policisti so jih sicer že prijeli, denar pa vrnili.

Roparji so k župniku prišli sredi noči, rekel jim je, naj počakajo, da ima v spalnici ključ od sefa. Nato so ga odvlekli v pisarno, kjer so odklenili sef oziroma železno blagajno s ključem. Ko so vzeli denar, so ga odvlekli še v spalnico, mu zvezali roke na hrbtu z usnjenim pasom, noge pa s kravato, ki so jo našli v omari, nato pa odšli, je za Večer in Dnevnik pojasnil župnik.

Po njegovih navedbah so osumljenci odnesli pet spominskih kovancev in 8.500 evrov, ki so bili last župnije, ter 3.000 evrov, ki so bili v njegovi lasti. Za 2.000 evrov škode so napravili še na oknu, poročanje medijev povzema STA.

Župnik se je po odhodu vlomilcev nekako uspel rešiti usnjenega pasu in kravate ter poklical policijo. Ob prihodu so policisti že imeli nekaj informacij, in sicer o avtomobilu, ki so ga uporabljali osumljenci podobnih kaznivih dejanj. Policija je namreč že pred kratkim obravnavala poskus vloma v cerkev sv. Jurija v Grosupljem in poskus vloma v avtomobil tamkajšnjega župnika. Ob obravnavi slednjega primera so tam opazili avto Renault thalia, s katerim so pobegnili štirje ljudje.

Policisti so nato ugotovili, da je bil pred časom v bližini romskega naselja Brezje že ustavljen tak avto, v katerem so bili poleg voznika tudi nekateri stari znanci policije. Zato je bilo po ropu župnika policijskim patruljam naročeno, naj opazujejo, če bi kje opazile omenjeno vozilo.

Iskano vozilo, v katerem je bilo pet ljudi, so nato po poročanju medijev ustavili okoli 4.30 v bližini Trebnjega. V njem so našli več rokavic, izvijačev, svetilk ter 19.330 evrov. Vseh pet osumljencev so privedli k preiskovalnem sodniku v Ljubljani, kjer je tožilstvo za vse zahtevalo pripor.

