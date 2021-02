Iz druge avstrijske lige k evropskim velikanom

2.2.2021 | 18:20

Domen v dresu nemškega velikana Flensburga (foto: osebni arhiv D. S. P.)

Domen Sikošek Pelko (foto: osebni arhiv D. S. P.)

Brežice - Slovenske rokometaše smo pred dnevi spremljali na svetovnem prvenstvu v Egiptu. Dres z reprezentančnim grbom na prsih si želi v prihodnje nositi tudi Domen Sikošek Pelko, ki je še predlani igral za avstrijskega drugoligaša, nato pa je kot strela z jasnega prišla novica, da je podpisal pogodbo z evropskim prvakom Vardarjem iz Skopja. Lansko poletje je robustnemu krožnemu napadalcu uspel še en neverjeten prestop, okrepil je vrste Flensburga, enega največjih klubov v Nemčiji.

Triindvajsetletni Brežičan dokazuje, da je s trdim in predanim delom ter tudi kančkom sreče mogoče doseči prav vse, le vztrajati je treba. Domen se je sicer kot mlad otrok navduševal nad nogometom in tenisom, proti koncu osnovne šole pa se je na hitro zelo potegnil. Vse bolj ga je začel zanimati rokomet, in ko je takrat na televiziji videl, kaj na igrišču počne rokometni čarovnik, kot mu še danes mnogi pravijo, Ivano Balić, ki je s hrvaško reprezentanco nizal uspehe, je bil odločen, da želi tudi sam tresti nasprotnikove mreže. Rokomet je začel igrati v domačem klubu, nato je prestopil v Krško, od tam za kratek čas v Dobovo, njegov zadnji klub v Sloveniji pa je bil trebanjski Trimo. Ker tam ni dobil prave priložnosti, se je je v sezoni 2018/19 odločil oditi s trebuhom za kruhom k avstrijskemu drugoligašu Brucku. »V Sloveniji takrat niso verjeli vame. Dobil sem klic iz Avstrije, trener mi je predstavil svojo vizijo, ki se mi je zdela obetavna in sam pri sebi sem rekel, zakaj pa ne bi poskusil,« danes na odločitev, ki se je mnogim zdela kot korak nazaj, a se je kasneje izkazala za zadetek v polno, gleda Domen. Bil je najboljši igralec avstrijske ekipe, na 18 tekmah je dosegel 78 zadetkov.

Sanjska ponudba Vardarja

Njegove dobre predstave niso ostale neopažene. Najbolj so si 203 centimetrov visokega in 120 kilogramov težkega krožnega napadalca želeli v španskem prvoligašu La Rioja iz Logrona, s katerimi se je Domen dogovoril, da se jim pridruži čez eno leto, se pravi v sezoni 2020/21. Po podpisu pogodbe s Španci pa je prišla sanjska ponudba Vardarja, s katerim se je dogovoril za enoletno sodelovanje. »Potrebovali so 'pivota', ker se je eden od igralcev na tem položaju poškodoval. Življenje v Severni Makedoniji je bila izjemna izkušnja. Navijači so tam neverjetni. Čuti se, da ljudje tam živijo za rokometni klub. Dosegel sem tudi največji mednarodni uspeh do zdaj, bili smo tretji na svetovnem klubskem prvenstvu,« se pohvali Domen, ki je v Skopju igral skupaj s Trebanjcem Stašem Skubetom. Prvič je okusil tudi slast lige prvakov, skupno je dosegel 12 zadetkov, nastopal je tudi v regionalni ligi SEHA, dokler vse skupaj ni končala pandemija koronavirusa.

Odšel na preizkus in ostal v Nemčiji

Kot je bilo dogovorjeno, se je lani poleti preselil na sever Španije. Opravil je priprave in odigral tekmo za La Riojo, nato pa je znova povsem nepričakovano prišel klic iz tujine. Iz Nemčije je poklical veliki Flensburg, saj sta se mu poškodovala dva krožna napadalca in hitro so morali najti primerno okrepitev. »Odšel sem na preizkus in kar ostal v Nemčiji. Imel sem le tri dni časa, da se pripravim za nastop v ligi prvakov s Paris Saint-Germainom. Le pet treningov sem opravil z ekipo pred gostovanjem v Parizu, kjer smo zmagali za gol, sam pa sem dosegel dva zadetka,« se spominja. Flensburg je klub z veliko tradicijo, zagotovo eden največjih, zatrjuje Domen. »Kar se dogovoriš, drži. Vedno so ti pripravljeni pomagati, če kaj potrebuješ. Razmišljaš lahko samo o rokometu, zato od tebe tudi veliko pričakujejo. Vseskozi si pod nekakšnim pritiskom. Potreboval sem kakšen mesec, da sem se privadil na novo okolje, še kako prav so mi prišle izkušnje, ki sem jih dobil v Skopju,« dodaja Domen, ki pa na žalost zaradi epidemije koronavirusa ni doživel tistega pravega vzdušja v dvorani, ki ga znajo pripraviti Nemci. Rokomet je pri njih zelo priljubljen in dvorane so skoraj vedno povsem polne.

Rad bi zaigral za reprezentanco

V tujini so prepoznali njegov potencial. Življenje profesionalnega športnika je polno odrekanja in samodiscipline. »Tujina ti da tudi trdo kožo. Sam se moraš znajti po svoje. Pomembno je, da si tako fizično kot tudi psihično dobro pripravljen na vse ovire in pritiske,« poudarja Domen, ki se mu je s koncem preteklega leta iztekla pogodba z Nemci. Čeprav je bil tam le nekaj mesecev, je s svojim trdim delom ter nepopustljivostjo na treningih in tekmah navdušil stroko in soigralce, zato se morda utegne še kdaj vrniti na sever Nemčije. »Nikoli ne reci nikoli. Na svoji koži sem to že dvakrat doživel,« pristavi. Zdaj je že v Španiji, kjer bo predvidoma ostal še dve leti. Z ekipo, ki je jesenski del končala na tretjem mestu, se že pripravljajo na nadaljevanje sezone.

Selektor Ljubomir Vranješ ga je uvrstil na širši seznam za novembrske kvalifikacije za evropsko prvenstvo, a za slovensko reprezentanco še ni zaigral. Zelo ponosen bi bil, če bi se to zgodilo, in kot zatrjuje, bo dal vse od sebe, da bo morda sodeloval že na naslednji reprezentančni akciji.

R. N.