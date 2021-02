Izsledili pobeglega povzročitelja prometne nesreče

Sinoči, malo po 20.uri, so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči v Podvrhu, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in peš pobegnil s kraja nesreče. Takoj so stekle aktivnosti za izsleditev pobeglega voznika, ki so ga policisti našli na območju Krškega. Med postopkom so ugotovili, da je 21-letni povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,79 miligrama alkohola. Odredili so mu strokovni pregled in o okoliščinah seznanili okrožnega državnega tožilca in preiskovalno sodnico. Z ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je povzročitelj v ovinku zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljal 28-letni voznik. Policisti še ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Zasegli neregistriran in nezavarovan avto

Črnomaljski policisti so med kontrolo prometa v Gornji Paki sinoči malo po 20. uri ustavili voznika, ki je vozil avtomobil Audi A3 brez nameščenih registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da 35-letni večkratni kršitelj cestno prometnih predpisov nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Audi A3 so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Iztočil mu je več litrov goriva

Na parkirnem prostoru na Otočcu je v dneh od sobote do ponedeljka nekdo vlomil v rezervoar tovornega vozila in iztočil ter ukradel okoli 100 litrov goriva.

Poskušala sta se izmakniti mejni kontroli

Policisti PMP Obrežje so med opravljanjem mejne kontrole v tovornem vozilu srbskih registrskih oznak odkrili dva tujca, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Državljana Afganistana so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policiste klicali 142-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 37 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 142 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja dokumentov, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so tudi zaradi poskusov izmika mejni kontroli, še piše v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

