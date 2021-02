Podpisana pogodba za obnovo kanalizacije na Grajski cesti

3.2.2021 | 13:00

Pogodbo sta podpisala črnomaljski župan Andrej Kavšek in direktor CPG Martin Gosenca (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in direktor novomeškega CGP-ja Martin Gosenca sta danes podpisala gradbeno pogodbo o obnovi mešane kanalizacije na Grajski cesti s povezavo po šolski poti do Kidričeve ulice v Črnomlju. Vrednost del v gradbeni pogodbi je slabih 383 tisoč evrov brez davka, dela pa naj bi izvedli do konca junija letos.

Foto: Posnetek zaslona/Občina Črnomelj

Ob tem je župan Kavšek s podjetjem Markus iz Črnomlja podpisal tudi pogodbo o nadzoru in koordinatorstvu varstva in zdravja pri delu v vrednosti dobrih 7 tisoč evrov brez davka.

Z investicijo bodo obnovili mešano kanalizacijo od Kidričeve ulice mimo stadiona Loka in naprej po delu Grajske ceste do začetka mostu na Viniški cesti. Izvedba te obnove je predpogoj za dokončanje šolske pešpoti Grajska–Kidričeva in stopnic ob velikem mostu čez Dobličico, ki bodo povezovale Ločko cesto in Ulico Na bregu z Viniško cesto. Slednje bo izvedeno predvidoma v poletnih mesecih letos, so v izjavi za javnost zapisali na občini Črnomelj.

R.M.