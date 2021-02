Covid-19: Odstotek okuženih višji in več umrlih. Razmere v bolnišnicah malenkost boljše. Tudi v naši regiji?

3.2.2021 | 13:50

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj z molekularnimi in hitrimi testi testirali 15.946 posameznikov. Pozitivnih je bilo 1.560 oz. 9,78 odstotka vseh testiranih, kar je za kar 5,44 odstotka več kot dan prej. Med 5.709 PCR oz. molekularnimi testi je bilo pozitivnih 1.217 oz. 21,3 odstotka, kar je 1,2 odstotka manj kot dan prej, med 10.237 opravljenimi hitrimi testi pa je bilo včeraj po podatkih Sledilnika za covid-19 pozitivnih 343 oz. 3,4 odstotka testiranih, kar je 1,2 odstotka več kot dan prej. Tako visoka številka testiranih s hitrimi testi je na račun testiranj šolnikov, kjer je bilo včeraj kar nekaj zapletov, očitno pa so na račun tega imeli tudi tehnične težave na NIJZ, saj so današnji podatki objavljeni precej pozneje kot običajno.

V bolnišnicah po vsej državi danes zdravijo 1.012 okuženih s korona virusom oz. 20 manj kot včeraj, od teh so jih samo danes sprejeli 83, kar je 8 več kot včeraj. V domačo oskrbo so odpustili še 92 korona virusnih bolnikov, oziroma 12 manj kot dan prej. Na intenzivnih covid oddelkih zdravijo 165 okuženih oz. 3 manj kot dan prej, od teh jih 136 diha s pomočjo respiratorja oz. 4 manj kot včeraj. Žal, pa je virus terjal tudi 23 novih žrtev – 21 od teh je umrlo v bolnišnicah. Vseh mrtvih za posledicami okužbe z virusom covid-19 je tako zdaj že 3.564.

Aktivno okuženih je po podatkih covid sledilnika danes 17.097 oz. 130 manj kot dan prej, dnevno povprečje novo okuženih v tednu dni pa zdaj znaša 1.181,1 oz. 41,3 manj kot dan prej.

V Sloveniji so doslej cepili 53.112 prebivalcev, kar je še vedno 2,5 odstotka populacije. Drugo dozo cepiva je doslej prejelo 23.858 cepljenih.

Se razmere v naših bolnišnicah umirjajo?

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes zdravijo 81 covidnih bolnikov oz. enega manj kot včeraj, 7 od teh so sprejeli danes oz. 3 več kot včeraj, 14 obolelih potrebuje intenzivno terapijo oz. eden več kot včeraj, desetim dihanje lajšajo z respiratorjem, kar je še eden več kot včeraj. V domačo oskrbo so tokrat odpustili še 8 korona virusnih bolnikov, k sreči pa nihče ni umrl.

V Splošni bolnišnici Brežice po podatkih covid sledilnika danes zdravijo 24 okuženih oz. 2 manj kot včeraj, enega od teh so sprejeli danes, eden pa potrebuje intenzivno terapijo. Tro korona virusne bolnike so odpustili v domačo oskrbo, po podatkih covid sledilnika v brežiški bolnišnici virus danes ni terjal novih žrtev.

