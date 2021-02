Preverite, kdo so najboljši dolenjski mojstri za dom in posel...

3.2.2021 | 14:10

Ljubljana - Ekipa spletnega portala Primerjam.si, ki že od leta 2012 povezuje iskalce storitev z izvajalci iz vse Slovenije, je 50 najboljšim podjetjem, s katerimi sodeluje, podelila nagrado “Top 50”.

Vodateh Šentjernej je prejel prestižni naziv "Top 50". (Foto: Primerjam.si)

Vsako leto podjetja z najboljšimi ocenami strank prejmejo certifikat “Izbor strank”. V letu 2020 je bilo, kljub težkim okoliščinam v času koronakrize, 289 takšnih podjetij, ki so se izkazala s pridnostjo, hitrostjo in kvalitetno opravljenim delom. Med njimi pa je letos Primerjam.si še dodatno nagradil 50 izvajalcev, ki so s svojimi dosežki najbolj izstopali - bodisi po številu izvedenih poslov bodisi z nadpovprečnimi ocenami.

Med najbolje ocenjenimi izvajalci so za nas gotovo najbolj zanimivi obrtniki in podjetniki z Dolenjske. Kot so na Primerjam.si zapisali v današnji izjavi za javnost, je teh sedem: šentjernejski Vodateh, ki izdeluje male čistilne naprave, belokranjski proizvajalci garažnih vrat Kip Kop, rašiški monter klimatskih naprav Jernej Košir, mojster za toplotne črpalke Simon Borštnar iz Mokronoga, selitveni servis SIMB iz Šentvida pri Stični, proizvajalec ograj Mihael Brlogar iz Kapel in strokovnjak za fasade in obnove Danijel Lamas iz Metlike.

VODATEH d.o.o., Roje 10, 8310 Šentjernej

•Storitve: male biološke čistilne naprave

•Mnenje stranke: Najbolj profesionalen, prijazen, ugoden in hiter ponudnik, s katerim smo imeli opravka v zadnjem času. Ne samo, da so si vzeli čas in nam pomagali najti najugodnejšo možnost za nas, imeli so tudi vse podatke in bili pripravljeni na praktično vsako situacijo. Delo so opravili v roku, kot smo se dogovorili, izjemno hitro in efektivno. Tudi pri manjšem zapletu (za katerega je krivda popolnoma na naši strani) so nam takoj priskočili na pomoč in hitro rešili situacijo. Ne morem reči drugega, kot da jih res toplo priporočam!” -- Eva C.

•Ocena: 4,7

KIP KOP d.o.o., Gradac 104, 8332 Gradac

•Storitve: Garažna vrata

•Mnenje stranke: “Praktično vse bi pohvalili. KIP KOP se je res izkazal pri naših garažnih vratih. Odzivnost in rok sta bila še krajša, kot smo se dogovorili. Montaža ok.” -- Marko M.

•Ocena: 4,7

•končna storitev, tako svetovanje glede materialov in funkcionalnosti kot sama izvedba oziroma montaža, na vsak način bomo še sodelovali.” -- Savin S.

•Ocena: 4,9

KNK JERNEJ KOŠIR S.P., Rašica 81, 1315 Velike Lašče

•Storitve: klimatske naprave

•Mnenje stranke: “Strokovnost, ustrezna komunikacija in dosegljivi na telefon, mail ali sms. Kakovostna izdelava.” -- Sara Č.

•Ocena: 4,8

DANTA, Simon Borštnar, s.p., Most 9, 8230 Mokronog

•Storitve: toplotne črpalke, talno gretje

•Mnenje stranke: “Hitro se je odzval, prišel je pogledat in je dal nasvete, ter v roku dogovor tudi izpolnil. Zadovoljen!” -- Karl B.

•Ocena: 4,7

SIMB, d.o.o., Šentvid pri Stični 14, 1296 Šentvid pri Stični

•Storitve: selitve, najem tovornega kombija

•Mnenje stranke: “Ponudnik je opravil delo brezhibno, točno, držal se je rokov; hitri, prijazni, cena izredno ugodna. Priporočam!” -- Alenka M.

•Ocena: 4,9

M.B. METAL, Mihael Brlogar s.p., Vrhje 23, 8258 Kapele

•Storitve: ograje; INOX, ALU in kovinske

•Mnenje stranke: “Ponudnik je bil eden najboljših kadarkoli. Roki zelo kratki, kvaliteta produkta perfektna. Še 1x bi se odločili za tega izvajalca.” -- Marjana M. Z.

•Ocena: 5,0

DANIJEL LAMAS s.p., Križevska vas 65, 8330 Metlika

•Storitve: fasade, adaptacije obstoječih objektov, izdelava škarp

•Mnenje stranke: “Čista petica. Natančni, strokovni, znajo svetovati. Zanesljivi in prilagodljivi. Skratka priporočam vsem, ki si želijo vrhunsko opravljeno storitev!” -- Janja B.

•Ocena: 4,6

Podjetja, ki ponujajo storitve na Primerjam.si, so preverjena in ocenjena s strani strank. Ljudje mojstre ocenijo po izvedenem poslu z oceno od 1 do 5. Vse ocene so resnične in so - tako pozitivne kot negativne - javno objavljene. Stranke Primerjam.si so doslej ocenile že prek 12 tisoč izvedenih storitev.

5.000 novih poslov vsak mesec

Platforma Primerjam.si ljudem, ki potrebujejo različne storitve, omogoča, da hitro in brezplačno najdejo najboljše lokalne izvajalce. Stranka na spletni strani odda brezplačno povpraševanje ter v kratkem času prejme do 6 nezavezujočih ponudb najustreznejših izvajalcev.

Mesečno v Sloveniji pomagajo več kot 5.000 strankam, ki mojstre iščejo prek spleta, svoje storitve pa ponujajo tudi na Hrvaškem, v Romuniji in celo v Južni Afriki, so še zapisali v izjavi za javnost.

