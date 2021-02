V požaru prizadeti Treves uspel vzpostaviti proizvodnjo in redno dobavo

3.2.2021 | 19:00

Direktor podjetja Treves Andrej Baškovič

Zakaj je pred tremi tedni zagorelo v podjetju, še ne vedo.

Bič - Podjetje Treves iz Biča pri Trebnjem, proizvodnjo katerega je pred tremi tedni zaustavil obsežen požar, je uspel dobavo avtomobilskih sestavnih delov s področja zvočne in termične izolacije zagotoviti vsem svojim kupcem. Da bi izpolnili vsa naročila, podjetje s 105 zaposlenimi deluje v štirih izmenah, je povedal direktor Trevesa Andrej Baškovič.

Baškovič je danes dejal, da so takoj po požaru izdelali načrt za čim hitrejšo rešitev še uporabnih orodij in za vzpostavitev proizvodnje z normalno dobavo izdelkov kupcem v Sloveniji, Avstriji, Franciji, Italiji in na Slovaškem.

V podjetju po požaru delajo 24 ur dnevno in sedem dni tedensko, "vsako sekundo" pa namenjajo omilitvi nastale škode, delovanju proizvodnje in sanaciji po požaru.

Sicer pa so s prvimi dobavami kupcem začeli dva tedna po požaru in danes lahko zagotovijo, da naročene izdelke dobavljajo vsem svojim kupcem. Stanje je sicer še zelo napeto. Delajo "iz rok v usta", vendar pa vse dobave potekajo, je poudaril.

Proizvodnjo so preuredili tako, da ta po požaru poteka tudi v Trevesovih sestrskih podjetjih v Španiji in Franciji, kamor so po požaru dostavili za približno 30 vlačilcev orodij in druge proizvodne opreme. Zastavili so jo tako, da v tujini izdelujejo polizdelke, v nepoškodovanih tovarniških prostorih na Biču pa jih dodelajo, dokončajo in pošljejo kupcem v obsegu, kot so načrtovali pred požarom.

Da bi vse teklo gladko, so v Španijo poslali devet sodelavcev in enega v Italijo. Večina se jih bo konec tedna vrnila domov, v tujini pa naj bi prihodnji teden ostala še dva sodelavca. Baškovič se je v nadaljevanju vsem zaposlenim in njihovim družinam zahvalil za požrtvovalnost. Dodal je, da zaradi požara ne bodo odpuščali, saj morajo zdaj veliko dela opraviti ročno. Takšna proizvodnja pa terja več časa in veliko rok, je pojasnil.

Dozdajšnje napore je označil za prve sanacijske korake in hkrati napovedal sanacijo pogorelih prostorov, ki jih imajo sicer v najemu. Za sanacijo in vrnitev proizvodnje na staro mesto že izdelujejo načrt, o prenovi stavbe pa se pogovarjajo z lastnikom pogorelih prostorov. Po grobi oceni naj bi proizvodnjo v prejšnjih okvirih zastavili v nekaj mesecih.

Vse nastale škode še niso ocenili. Prostorsko so sicer izgubili polovico podjetja, praktično skoraj vse stroje in skoraj vse surovine. Večina orodij je bilo uničenih ali poškodovanih, usposobiti pa so jih uspeli do te mere, da lahko zagotavljajo redno dobavo. Vsekakor pa je škoda večmilijonska, je še ocenil Baškovič.

Kot je znano, je požar zajel celoten objekt, del proizvodnje in pisarniških prostorov je pogorelo, zrušila se je tudi streha. Kje je zagorelo, še ne vedo. Po Baškovičevih besedah se je požar hitro razširil, dosegel je proizvodnjo avtomobilskih preprog in zvočnih izolatorjev za avtomobile. Zgorel je stari del tovarne, požar pa se v novi del ni razširil.

Požar je začasno prekinil tudi dobavo sestavnih delov za Renaultove modele twingo, ki jih Treves izdeluje za novomeški Revoz. Tamkajšnja proizvodnja je zato štiri delovne dni stala.

Na Policijski upravi Novo mesto so povedali, da kriminalistične preiskave požara industrijskega objekta na Biču še niso končali. Kriminalisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in vzroka za nastanek požara, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so pristavili.

Podjetje Treves na Biču so ustanovili leta 2005. Njegov ustanovitelj je podjetje Treves iz Francije, ki je v večinski družinski lasti in so ga ustanovili leta 1836. To kot ključni partner sodeluje v avtomobilski industriji in je globalna družba, specializirana za razvoj, izdelavo in dobavo avtomobilskih sestavnih delov s področja zvočne in termične izolacije.

