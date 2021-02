Gorela je nekdanja Osolnikova gostilna (dodano ob 17. uri)

3.2.2021 | 15:45

Gašenje nekdanje Osolnikove gostilne. (Foto: Boris Blaić)

Foto: Boris Blaić

Danes malo pred 15. uro je v Novem mestu zagorela že dolga leta prazna stavba nekdanje Osolnikove gostilne v Bršljinu. Požar je bil razširjen po pritličju in ostrešju stavbe. Zaradi požara je bila nekaj časa zaprta Ljubljanska cesta med železniško postajo Novo mesto in centrom AMD Novo mesto oziroma tamkajšnjo avtopralnico.

Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto, PGD Novo mesto in Kamence. Vzrok požara bodo raziskale pristojne službe. Dežurni delavci CP Novo mesto so za čas trajanja gašenja požara zaprli Ljubljansko cesto pri odcepu za železniško postajo. Obvoz je bil urejen po lokalnih cestah.

I. V.