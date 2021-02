Zmaga za konec prvega dela prvenstva

3.2.2021 | 22:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so nocoj z zmago nad domžalskim Helios Sunsom z 80:70 zaključili prvi del prvenstva v prvi slovenski košarkarski ligi in si še pred ostalimi tekmami zadnjega kroga, ki bodo odigrane v soboto, zagotovili končno prvo mesto.

Krka je tokrat tekmo proti oslabljenim Domžalčanom začela bolj medlo in pustila gostom, da so po petih minutah vodili z 12:7, po minuti odmora na zahtevo domačega trenerja Anzulovića pa so nadaljevali silovito in z delnim izidom 29:8 povedli s 36:20 ter nato z izjemo nekaj slabih minut v zadnjem delu igre zgolj nadzorovala izid do končne zmage. Pri Krki sta se najbolj izkazala Miha Škedelj z metom 4:4 za tri točke ter Rok Stipčević s 14 točkami, za Domžalčane, ki so imeli na voljo zgolj sedem košarkarjev, pa je Blaž Mahkovic dosegel 26 točk, od tega 19 v prvem polčasu.

KRKA : HELIOS SUNS 80:70 (26:18, 23:19, 15:18, 16:15)

Krka: Stergar 4, Camphor 5, Stipčević 14, Vrabac 4, Barič 2, Kosi 7, Škedelj 12, Škifić 10, Lapornik 11, Milovanović 11.

Helios Suns: Orel 4, Oman 2, Sekulović 13, Mahkovic 26, Hirschmann 9, Keely 2, Prepelič 14.

Vladimir Anzulović, trener Krke: »Ker smo močno trenirali, sem pričakoval črne luknje, ki so se nam dogajale, še posebej tista, ko smo vodili za 20 točk. Ne bi smeli dovoliti, da se Helios tako vrne. Čestitke igralcem obeh moštev. Zagotovo nas čaka zanimivo nadaljevanje prvenstva.«

I. V.