Zagorelo v komunalnih zabojnikih

4.2.2021 | 07:20

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Na meji med Dobličko Goro in Gričem pri Dobličah v občini Črnomelj so včeraj malo po 19.uri zagoreli trije komunalni zabojniki na ekološkem otoku. Gasilci PGD Dobliče so goreče zabojnike pogasili, z vpojnim sredstvom posuli oljni madež ter počistili območje. Zabojniki so uničeni, so v današnjem poročilu zapisali dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto.

Ti so v zadnjih 12 urah za nujno medicinsko pomoč posredovali dva klica, za nujno veterinarsko pa enega. Prejeli so tudi obvestilo o povoženi živali, o čemer so obvestili lovce.

Z Regijskega centra za obveščanje Brežice pa so sporočili, da dežurni v zadnjih 12 urah sporočil o izrednih dogodkih, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja na območju Posavja, niso obravnavali. So pa posredovali tri pozive za nujno medicinsko pomoč.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj sporoča, da bo danes med 12. in 14.uro prekinjena dobava električne energije na območju TP LOKA ČRNOMELJ - izvod SKS.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo danes med 12. in 14.uro prekinjena dobava električne energije na območju TP MALA STRMICA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da bo danes med 13. in 15.uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP MIRNA PEČ POSTAJA 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

R.M.