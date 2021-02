Skupinska razstava dolenjskih slikarjev v Ljubljani

4.2.2021 | 08:00

Med dolenjskimi slikarji razstavlja tudi Jože Marinč. Njegovo delo nosi naslov Darovi sonca. (Vir: ZDSLU)

Ljubljana/Novo mesto - V galeriji ZDSLU na Komenskega 8 v Ljubljani pa je Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja postavilo na ogled skupinsko razstavo z naslovom »8sledi«. Razstava je v okviru programa Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, v sklopu katerega tokrat predstavljajo zanimive in odmevne likovne umetnike iz dolenjske regije. Osem vrhunskih avtorjev, ki so že uveljavljeni ali pa šele na začetku svoje ustvarjalne poti, je na ogled postavilo svoja dela v različnih likovnih medijih, ki vsebinsko posegajo na področje ekologije in človekove eksistence danes.

Dela razstavlja osem akademskih slikarjev in kipar, ki se v svojem ustvarjanju usmerjajo na ekološke vsebine, človekovo eksistenco v sodobnem času, ali pa raziskujejo izbran likovni medij. To so Svetlana Jakimovska Rodić, Boštjan Kavčič, Mateja Kavčič, Alojz Konec, Jože Marinč, Erik Mavrič, Nataša Mirtič in Andreja Schwenner. Rastava »8sledi« bo na ogled do 26.februarja v delovnem času galerije Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov: od torka do petka od 15. do 20.ure, ob sobotah od 10. do 13.ure, ob ponedeljkih, nedeljah in praznikih pa je galerija zaprta.

Kdo so ustvarjalci razstave »8sledi«?

Boštjan Kavčič se je rodil leta 1973 v Šempetru pri Gorici. Med leti 1997 in 2003 je študiral kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (ALUO). V času študija je prejel univerzitetno Prešernovo nagrado za kiparstvo in diplomiral pri prof. Luju Vodopivcu. V letih 2003–2005 je bil štipendist Ministrstva za kulturo za podiplomski študij videa na ALUO v Ljubljani in leta 2007 magistrital pri prof. Sreču Draganu. Predstavil se je na mnogih samostojnih in skupinskih razstavah, se udeležil mednarodnih simpozijev ter postavil več javnih del. Njegova dela so uvrščena v zbirke AS Galerije, Umetnostne galerije Maribor, Dolenjskega muzeja Novo mesto, Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki in v digitalni arhiv DIVA. Od leta 2007 je samozaposlen v kulturi. Živi in ustvarja v Rodinah v Beli krajini.

Svetlana Jakimovska Rodić se je rodila leta 1965 v Kumanovem (Makedonija). Leta 1990 je diplomirala na FLU v Skopju pri profesorju Dimitar Malidanov. Istega leta se je vpisala na podiplomski študij grafike na ALUO v Ljubljani pri profesorju Lojzetu Logarju. Poučuje na osnovni šoli. Živi v Ljubljani.

Mateja Kavčič se je rodila leta 1970 v Novem mestu, otroštvo pa je preživela v Brestanici. Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo se je leta 1989 vpisala na slikarski oddelek Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je 1994 diplomirala in leto kasneje obiskovala slikarsko specialko. Leta 2007 je pridobila pedagoško andragoško izobrazbo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1995 ima status samozaposlene v kulturi. Deluje kot vizualna umetnica na področju slikarstva, risbe, grafike, fotografije, prostorskih postavitev in land arta. Sodeluje pri restavratorskih projektih in vodi ustvarjalnice za otroke. Je dobitnica priznanja Majskega salona 2011. Zadnjih osemnajst let živi in ustvarja v Škofji Loki.

Akademski slikar in srednješolski profesor likovne umetnosti Alojz Konec se je rodil leta 1956. Diplomiral iz slikarstva na ALUO UL Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Samostojno in skupinsko razstavlja doma in po svetu. Je član DLUD Društva likovnih umetnikov Dolenjske, ZDSLU Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov ter povezan z IWS Mednarodnim združenjem akvarelistov Slovenija. Živi in ustvarja v Sevnici.

Jože Marinč se je rodil leta 1954 na Dolnji Brigi pri Kočevski Reki. Končal je Šolo za oblikovanje v Ljubljani 1973, Pedagoško akademijo in nato Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 1979 diplomiral. Od 1979 do 1981 je obiskoval slikarsko specialko pri prof. Janezu Berniku. Študijsko je bival v Cite Internationale des Arts Paris leta 1992 in 2002 ter v Millstatt, Austria leta 1995. Je član ZDSLU in DLUD.

Erik Mavrič se je rodil v Kopru leta 1979. Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, smer grafično oblikovanje, se je leta 1998 vpisal na študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2004 je pod mentorstvom profesorja akademskega slikarja Zmaga Jeraja diplomiral iz slikarstva. Leta 2008 je na isti ustanovi, pod mentorstvom profesorja Boruta Vogelnika, zaključil magistrski študij, smer slikarstvo. Med študijem je leta 2002 prejel študentsko Prešernovo nagrado. Poleg samostojnih projektov je sodeloval tudi na več skupinskih razstavah doma in v tujini. Trenutno živi in dela v Krškem.

Nataša Mirtič je bila rojena leta 1973 v Novem mestu. Leta 1997 je diplomirala na oddelku za slikarstvo pri prof. Andreju Jemcu, na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. V letu 2001 je končala magistrski študij grafike pri prof. Lojzetu Logarju. Sodelovala je na več izborih slovenske grafike doma in v tujini. Za svoje delo je prejela več nagrad in priznanj. Status samostojne kulturne ustvarjalke ima od leta 2001. Kot svobodna umetnica živi in dela v Novem mestu.

Andreja Schwenner je bila rojena leta 1984 v Novem mestu. Po končani gimnaziji v Novem mestu sem se vpisala na Akademijo za likovno umetnosti in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2009 je zaključila študij slikarstva pri profesorju Bojanu Gorencu. Živi in ustvarja v okolici Novega mesta. Poleg ateljejskega dela, opravlja tudi vzgojno in izobraževalno delo učiteljice likovne umetnosti in likovne vzgoje, z otroki s posebnimi potrebami.

Kustosinja in selektorica razstave pa je univ. dipl. umetnostna zgodovinarka Nina Sotelšek (1982), ki je leta 2010 zaključila študij na Oddelku za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Trenutno je v okviru iste ustanove vpisana na Interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje, smer Heritologija. Kot kustosinja je zaposlena v Kulturnem domu Krško, enotah Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg, kjer skrbi za umetnostno-zgodovinske zbirke, vodi muzejsko dokumentacijo in kurira razstave sodobne umetnosti. Redno piše obrazstavna in kataložna besedila, vodi interdisciplinarne projekte iz področja muzeologije in ureja strokovne publikacije.

R.M.

