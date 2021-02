Zagorelo je v pritličju objekta

4.2.2021 | 09:00

V tej hiši je bila nekoč Osolnikova gostilna. (Foto: DL/B.Blaić)

Že včeraj smo poročali, da je malo pred 14.uro zagorelo v nenaseljenem in izpraznjenem objektu na Ljubljanski cesti v Novem mestu, oz. nekdanja Osolnikova gostilna v Bršljinu. Požar so gasilci omejili in pogasili, zaradi intervencije je bil del Ljubljanske ceste zaprt do 16.ure. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je zagorelo v pritličju objekta, ogenj pa se je razširil na fasado. Okoliščine in vzrok za nastanek požara policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, še piše v današnjem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Foto: PGD Kamence

Ukradli so mu bakrene dele kotla

Oškodovanec je policiste obvestil, da mu je med 10. januarjem in 3. februarjem v Dolnjem Suhorju pri Metliki nekdo iz odklenjenega gospodarskega objekta odnesel bakrene dele kotla za žganjekuho. S tem ga je oškodoval za 200 evrov.



Poskušali so se izmakniti mejni kontroli

Policisti PMP Obrežje so med opravljanjem mejne kontrole v tovornem vozilu

srbskih registrskih oznak odkrili tri državljane Afganistana, ki so se

skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti

v Slovenijo. Policisti PP Brežice so v tovornem vozilu registrskih oznak

Bosne in Hercegovine odkrili pet državljanov Maroka, ki so nezakonito

prestopili državno mejo. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim

varnostnim organom.



Policiste klicali 138-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 34 nujnih

primerih in na številko 113 prejeli 138 klicev. Obravnavali so prometno

nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in tri prometne nesreče, v katerih

je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega

reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja

kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja dokumentov in

tatvin. Posredovali so zaradi požarov in poskusov izmika mejni kontroli, še piše v današnjem poročilu PU Novo mesto.

R.M.