Začenja se drugi del sezone – Trebanjci na Hardeku

4.2.2021 | 10:15

S tekme RD Koper in RK Trimo Trebnje (Foto: Borut Dvornik/RK Trimo)

Zasedba trebanjskega Trima ta konec tedna začenja drugi del sezone, ki bo še kako naporen. Samo v februarju bo na sporedu sedem tekem, zato bo potrebno veliko koncentracije za uspešne rezultate. Četa Uroša Zormana je v odločena, da jutri s čvrsto obrambo in pametno igro v napadu pride do pozitivnega rezultata.

Za trebanjskimi rokometaši sta uspešna dva tedna, ki so ju opravili pod vodstvom Uroša Zormana. Slednji se je ob Darku Cingesarju, Timu Butkovcu ter Rudiju Slobodniku vrnil s svetovnega prvenstva v Egiptu, na katerem je slovenska izbrana vrsta 9. omenjeno tekmovanje zaključila na devetem mestu.

Zdaj gre spet zares. Trebanjski levi bodo jutri zvečer gostovali na Hardeku, ki se je v preteklosti že velikokrat izkazal za težkega nasprotnika. Ormožani, ki jih že več kot desetletje vodi izkušeni strateg Saša Prapotnik, so prejšnji teden visoko ugnali Slovenj Gradec (28:22) in se po odigranih dvanajstih tekmah trenutno nahajajo na četrtem mestu prvoligaške lestvice z osvojenimi šestnajstimi točkami.

Trener RK Trimo Trebnje Uroš Zorman je pred jutrišnjo tekmo povedal: »Drugi del sezone, ki bo za nas precej naporen, začenjamo na Hardeku. Ormož že vrsto let velja za izjemno neugodnega nasprotnika. To je pokazal že velikokrat v letošnji sezoni, zato se moramo držati naših navodil in s čvrsto obrambo ter pametno igro v napadu priti do pozitivnega rezultata.«

LIGA NLB, 15. KROG: Petek, 5. februarja, ob 18.00 (ŠD Hardek, Ormož) – prenos na Sport Klubu in na Facebooku: RK Jeruzalem Ormož – RK Trimo Trebnje

R.M.