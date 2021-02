Zmeda z nujnim varstvom: Kam z otroki?

4.2.2021 | 10:30

Igralnice v vrtcih samevajo. (Foto: DL/R.Nose)

Kdaj se bodo otrokom v vrtcu pridružili ostali vrstniki? (Foto: DL/R.Nose)

Novo mesto - Vrtec Otona Župančiča Črnomelj je v ponedeljek sprejel le 17 otrok, čeprav je nujno varstvo po besedah ravnateljice Stanke Kure potrebovalo 143 malčkov. Številni starši nisi vedeli, kam z otrokom, medtem ko bodo v službi. Mnogi so bili zaradi odločitve vlade, ki je s ponedeljkom zaostrila pogoje za nujno varstvo, zmedeni in nezadovoljni.

Jožica Zec (foto: DL/R.Nose)

Prej so pogoje za nujno varstvo, ki je bilo kot izjema dovoljeno tudi v regijah z najslabšo epidemiološko sliko, odrejali župani, ki pa so z uveljavitvijo novega odloka izgubili pristojnosti, da odločajo o delovanju vrtcev v zmanjšanem obsegu. Po novem so tako do nujnega varstva upravičeni le tisti otroci, katerih starši ali eden od staršev, ki je samohranilec, so zaposleni v sektorjih kritične infrastrukture, zavodih s področja vzgoje, izobraževanja in socialne varnosti, vojski in policiji. V praksi to pomeni, da je veliko staršev, ki tudi v teh časih hodijo v službo in so do zdaj otroka lahko zjutraj pripeljali v vrtec, ostalo brez varstva.

Pogovarjali smo se z mamico iz Suhe krajine, ki je povedala, da sta oba z možem zjutraj v službi, ona dela v novomeški Krki, mož pa pri samostojnem podjetniku. Prej sta otroka, preden sta šla v službo, peljala v vrtec, po novem pa do tega nista več upravičena, saj mož ni zaposlen v sektorjih kritične infrastrukture. »Vrtec nam je res pomagal v teh časih in zelo smo bili zadovoljni z delom vzgojiteljic. Nujno ga potrebujeva, kajti oba zjutraj delava,« je z nami delila stisko. S podobnimi težavami se spopadajo številni starši, ki ne razumejo, zakaj je vlada tako zaostrila pogoje za nujno varstvo v t. i. črnih regijah. Eden od staršev nam je dejal, da je žena zaposlena v bolnišnici, sam pa je šele pred kratkim dobil zaposlitev pri samostojnem podjetniku. Ženo potrebujejo na delovnem mestu, sam pa ne ve, kako se bo odzval delodajalec, ko ga bo prosil, ali lahko zaradi varstva otroka ostane doma.

V primežu novega odloka

V ponedeljek smo poklicali nekaj vrtcev v jugovzhodni Sloveniji in preverili, koliko otrok so sprejeli. Ravnateljica novomeškega vrtca Ciciban Jožica Zec je povedala, da je bilo prejšnji teden v vrtcu 36 odst. vseh vpisanih otrok, po zaostritvi pogojev glede nujnega varstva pa so lahko sprejeli le 20 odst. od skupno 695 otrok. »Med vikendom sem bila v stiku s starši, nekateri so bili v precejšnji stiski, kako zagotoviti varstvo otrok, medtem ko so v službi. Mi si želimo, da bi v naš vrtec lahko sprejeli vse otroke, ki potrebujejo varstvo, vendar upam, da starši razumejo, da se moramo držati odloka. Če bodo okužbe, bodo mi 'na tapeti', in najprej bodo preverili, ali smo spoštovali vse predpisane ukrepe,« je poudarila ravnateljica.

Starši upravičenost do nujnega varstva izkazujejo s potrdilom delodajalca. Kot je dodala Jožica Zec, so jih skrbno pregledali, ne spuščajo pa se v to, ali delodajalci res sodijo v tiste sektorje, ki so upravičeni do nujnega varstva. »Za tako izjavo stoji delodajalec s svojim podpisom in žigom. On najbolje ve, kam sodi njegova panoga.«

Tudi na ravnateljico črnomaljskega vrtca Stanko Kure so se po vladni zaostritvi pogojev za nujno varstvo obrnili številni jezni in razburjeni starši. »Med vikendom sem bila kot spužva in tampon za starše,« je slikovito opisala razmere, v katerih so se znašli ravnatelji vrtcev v črnih regijah. Stisnjeni so med črko zakona na eni strani ter želje in potrebe staršev na drugi. Starši namreč nujno potrebujejo varstvo, da se lahko zjutraj odpravijo na delo, pritiskali pa so tudi nekateri gospodarstveniki, naj omogočijo varstvo otrok njihovih zaposlenih.

Tudi v vrtcu Krško so v ponedeljek v primerjavi s prejšnjim tednom sprejeli manj otrok, je povedal ravnatelj Dušan Tomažin. V nedeljo so organizirali hitro testiranje za vse zaposlene, kot je narekoval nov odlok. »Zdravstveni dom Krško nam je šel pri tem zelo na roko. Vsi testi so bili negativni,« je bil vesel ravnatelj. Po njegovem mnenju je bil nov odlok vlade sprejet zelo na hitro ter premalo premišljen in usklajen z vrtci v regiji. »Za starše je zelo neživljenjski. Ravnatelji si želimo, da bi bilo čim več otrok v vrtcu, vendar nas omejujejo odloki, ki jih moramo spoštovati,« je še poudaril Tomažin.

Rok Nose