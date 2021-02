Uspela krvodajalska akcija

4.2.2021 | 15:00

Prvi odvzemi zjutraj (Foto: OZ RKS)

Šentjernej - Odziv na krvodajalsko akcijo, ki jo je danes v osnovni šoli Šentjernej pripravilo novomeško območno združenje Rdečega križa v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino Ljubljana, je bil kljub epidemiji dober, saj je prišlo 72 krvodajalcev, štirje pa so kri darovali prvič.

Akcija je tudi tokrat potekala po prilagojenem načinu, krvodajalci so se predhodno po telefonu pogovorili o zdravstvenem stanju in dogovorili za uro prihoda. Na vhodu je bila triažna točka, kjer so jim izmerili telesno temperaturo, razkužili so si roke in si nadeli zaščitno masko, če je še niso imeli, so sporočili iz novomeškega Rdečega križa.

Za malico so tudi tokrat poskrbeli v šolski kuhinji, prostovoljke pa so jo postregle krvodajalcem.

»Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu in darovali del sebe,« so poudarili.

M. Ž., foto: OZ RKS NM

