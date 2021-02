Posavski župani vlado pozivajo k odprtju osnovnih šol v posavski regiji

4.2.2021 | 15:05

Fotografija je simbolična (foto: Profimedia)

Krško - Župani Sveta regije Posavje so Vladi RS in njenemu predsedniku Janezu Janši danes poslali skupni posavski poziv za odprtje osnovnih šol v posavski regiji. Kot so zapisali, se zavedajo, da zaradi trenutne epidemiološke slike v Posavju še ne izpolnjujejo pogojev za ponovno odprtje šol in da je stanje zelo resno, vendar vsi župani posavskih občin podpirajo skupno idejo, da šole otrokom ponovno odprejo vrata.

»Na vas naslavljamo prošnjo, da skušamo skupaj poiskati rešitve oz. pogoje, ki bi jih po mnenju stroke lahko ustvarili v sodelovanju z občinami, učitelji in starši, da se tudi v posavski regiji učenci vrnejo v šolske klopi.

Hkrati se obvezujemo, da bomo po vrnitvi otrok v šole še dodatno apelirali na vse zaposlene, na naše občane ter na vse udeležence učnega procesa in jih pozvali ter spodbujali k doslednemu upoštevanju vseh varnostnih in higienskih ukrepov, tako s strani Vlade kot strani NIJZ. Verjamemo, da nam je vsem skupen cilj čimprejšnja normalizacija ter da so vsi ukrepi namenjeni le-temu, obenem pa si želimo, da so našim otrokom omogočeni vsi pogoji, ki jih ima večina drugih statističnih regij,« med drugim piše v pozivu, ki so ga podpisali župani občin Krško, Sevnica, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.

Dodali so, da so prepričani, da bi vrnitev otrok v šole, vsaj za prvo triado, predstavljala dodatno spodbudo za otroke in starše ter ostale občane, da se še bolj zavedo svoje osebne odgovornosti in vestno sledijo vsem ukrepom in priporočilom, namenjenih preprečevanju širjenja okužb.

Celoten poziv objavljamo v priponki.

M. Ž.