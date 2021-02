V torek se po vsej državi odpirajo šole za otroke prvega triletja in vrtci

4.2.2021 | 18:05

V vrtcih bo znova bolj živahno. (Foto: R. N.)

Ljubljana - Vlada je na današnji seji sklenila, da zaradi vse manjših razlik med posameznimi deli države ukrepov ne bo več vezala na regije in da je celotna država od zdaj v rdečem območju. Tako se prihodnji torek po vsej državi odpirajo šole za otroke prvega triletja in vrtci, je na novinarski konferenci povedal premier Janez Janša.

Po besedah Janše so se za tak ukrep odločili, ker se je razlika med epidemiološkimi slikami posameznih regij v zadnjem času zelo zmanjšala. Prej so bile razlike tudi ena proti tri ali več, zdaj pa so zelo majhne. Prav tako se je celotna država bolj približala oranžni stopnji kot pa črni.

Vse skupaj po besedah predsednik vlade v praksi pomeni, da je vračanje učencev prvega triletja osnovnih šol fizično mogoče ob pogojih, kakršni so že zdaj veljali za rdeče regije po celotni državi. »Enaka ureditev bo veljala za predšolsko vzgojo in tudi za vsa tista sproščanja, ki so bila do zdaj pri gospodarski oz. storitveni dejavnosti možna zgolj v rdečih regijah,« je povedal.

Prav tako izjeme, ki se nanašajo na študente, niso več vezane na statistične regije. »To pomeni, da so v višjih strokovnih šolah ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih dovoljene laboratorijske vaje in individualni pouk. Določene je tudi nova izjema v glasbenih šolah in umetniških gimnazijah glasbene in plesne smeri, in sicer izvajanje individualnega pouka. Dijakom, ki se udeležujejo individualnega pouka, je omogočeno bivanje v dijaških domovih,« so po seji vlade zapisali v sporočilu za javnost.

Prav tako se zaradi izboljšanja epidemioloških razmer na ravni celotne države odpirajo knjižnice, muzeji in galerije. Pod določenimi pogoji je dovoljeno tudi obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog, in sicer v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če tega ne more izpolniti iz objektivnih razlogov, je uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljena osebam, ki predložijo negativni test na covid-19 po HAGT ali PCR metodi, opravljen v Sloveniji in ni starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Predložitev negativnega testa covid-19 ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.

M. Ž., STA