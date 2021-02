15 in 4 od Maše do Kocbeka, za praznik Antigona

4.2.2021 | 19:30

Današnji informans v Dvorani novomeške pomladi.

Novo mesto - Po Antonu Podbevšku poimenovano novomeško gledališče stopa v svojo petnajsto sezono, v kateri bo ne glede na epidemiološke razmere in priporočila Nacioanalnega inštituta za javno zdravje pripravilo štiri premiere. Če bodo predstave doživele v Dvorani novomeške pomladi tudi občinstvo iz mesa in krvi, ali pa bodo slike in zvoki do publike prihajali zgolj s pomočjo sodobne tehnologije, na današnjem informansu, kot v APT tradicionalno imenujejo predstavitev repertoarja pred začetkom sezone, ni bilo govora.

Prva letošnja premiera, skoraj že sedemdeseta Aptova, bo pripadla režiserki, koreografinji in plesalki Maši Kagao Knez. Črna koža, bele maske je predstava, ki se ukvarja z rasizmom oziroma nežneje rečeno stereotipi, katerih žrtev so v naši družbi ljudje druge barve kože, bolj skodranih las, ljudje, ki so drugačni, kot naj bi bili »pravi« Slovenci. Maša je rojena v Sloveniji in tu živi že več kot štirideset let, pa se ljudje še vedno čudijo, da zna tako lepo in pravilno govoriti slovensko, in ji z rokami šarijo po njenih kodrih, ne da bi jo vprašali, če to lahko storijo. V predstavi, pri kateri bosta z Mašo sodelovali Ivana Djilas pri režiji in Rosana Hribar pri koreografiji, bodo poleg Maše nastopili Lina Akif, Joseph Nzobandora-Jose, Irena Yebuah Tiran in Leticia Slapnik Yebuah, ki se v svojem življenju, v katerem so sicer zelo uspešni in so se v naši družbi dobro uveljavili, srečujejo s podobnimi težavami kot Maša. Kot umetniški sodelavci bodo v predstavi poleg že omenjenih akterjev sodelovali mentorica za step Pia Vatovec Dirnbek, tokalec Blaž Celarec, kontrabasist Žiga Golob in saksofonist Primož Fleischman. Premiera bo v nedeljo, 21. februarja.

8. februarja si bo ves dan na spletni strani Anton Podbevšek Teatra možno brezplačno ogledati predstavo Slavoja Žižka Trojno življenje Antigone.

Maja bo premiera predstave Primer Kocbek: In stoletje bo zardelo, v režiji Matjaža Bergerja, ki si je tokrat za podlago izbral delo Andreja Inkreta v dramatizaciji Eve Mahkovic In stoletje bo zardelo: Kocbek, življenje in delo. Kot je povedal, se je s Kocbekom prvič srečal v gimnaziji, željo, da bi se mu posebej posvetil, pa je začutil na Hvaru, ko je imel v rokah njegovo Tovarišijo, poleg knjige Strah in pogum, v kateri je Kocbek odprl vprašanja o NOB, o katerih se ni smelo govoriti, in zaradi katere so ga umaknili iz javnega življenja, po Bergerjevem mnenju njegovega najpomembnejšega dela.

Septembra bo premiera predstave mladega režiserja Juša Zidarja Pisma iz ječe, ki temelji na istoimenskem delu Antonia Gramscija, italijanskega pisatelja, ustanovitelja Komunistične partije Italije in političnega zapornika, novembra pa bo Jan Krmelj pripravil avtorski projekt Neodgovorjeni klici po motivih knjige Rolanda Barthesa Fragmenti ljubezenskega diskurza.

I. V.