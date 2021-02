Rešili moškega iz Krke

4.2.2021 | 18:30

Fotografija je ilustrativna (Foto: arhiv DL)

Na gladini reke Krke pri Irči vasi v Novem mestu so občani okoli 13.15 opazili moškega, ki je še dajal znake življenja. Gasilci GRC Novo mesto so moškega izvlekli iz vode, pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri oskrbi in oživljanju ter pri prenosu do reševalnega vozila. V pripravljenosti so bili tudi potapljači-reševalci vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Vozilo obstalo na strehi

V Prečni v občini Novo mesto se je malo po osmi uri osebno vozilo prevrnilo in obstalo na strehi na cestišču. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator, usmerjali promet, postavili vozilo na kolesa, počistili mesto nesreče in nudili pomoč avto vleki. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

M. Ž.