Dobili bodo dušo Dolenjskih Toplic

5.2.2021 | 13:40

Sitarjeva hiša počasi dobiva novo podobo, kmalu pa bo tudi novo vsebino. (Foto: P. V.)

Dolenjske Toplice - Sitarjeva hiša v centru Dolenjskih Toplic, ki jo obnavlja topliška občina, bo znova postala pomemben objekt v kraju. Tokrat ji bodo skupaj z domačimi lokalnimi ponudniki, društvi in posamezniki vdihnili turistično in kulturno vsebino, pripravili so projekt z naslovom Sitarjeva hiša, na izvirih tradicije in uspeli na razpisu LAS Stik.

»Dobili bomo dolgo pričakovani prostor, ki bo služil za promocijo, degustacije, predstavitve, izvedbe tematskih delavnic, medgeneracijsko druženje in prenos znanja iz starejše na mlajšo generacijo, oblikovanje mreže ponudnikov lokalnih dobrot, med drugim tudi ekoloških kmetij, in bo ne nazadnje tudi podporni prostor dogodkom, ki se dogajajo na Sokolskem trgu. Skratka, dobili bomo dušo Dolenjskih Toplic,« je poudarila Polona Vrtar, vodja topliškega TIC, in dodala, da bo tako na enem mestu nudila bogato vinsko, prehransko, obrtniško in doživljajsko ponudbo in s tem prispevala k bolj trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti.

Projekt je vreden malo manj kot 135.500 evrov in je sofinanciran v višini 85 odstotkov, preostalo pa je občinski denar. Trajal bo 20 mesecev in je razdeljen v tri faze. Prva, ki se bo začela že marca, je namenjena opremi pritličja, v katerih bo svoj prostor dobil TIC IN kuhinja, v prvem nadstropju pa sejna soba za predavanja in delavnice, hkrati pa bodo poiskali in pripravili nabor lokalnih ponudnikov s področja kmetovanja, ročnih del in aktivnega preživljanja prostega časa, ki bodo sodelovali pri vsebinah ter poskrbeli za ustrezna promocijska gradiva.

»Zaključek te začetne faze bomo obeležili z odprtjem Sitarjeve hiše, ki je predvidena za oktober. V nadaljevanju bomo oblikovali projektno skupino, ki bo v celoti razvila nov produkt – sladki turistični spominek Občine Dolenjske Toplice,« je razložila Vrtarjeva. V tem času bodo vse vsebine, ki bodo dajale življenje hiši, že potekale, in sicer različne delavnice s področja kulinarike, čebelarstva, podjetništva itn., različna srečanja, TIC pa je med drugim tudi tržno in prodajno usmerjen, saj bodo izdelki lokalnih ponudnikov na voljo v butični trgovinici.

»Vrhunec projekta bo v tretji fazi, ki naj bi se predvidoma začela julija prihodnje leto, v kateri bomo predstavili že omenjeni sladki spominek,« je dejala vodja TIC in še dodala, da se bodo v ponudbi povezovali tudi regijsko. Občina Dolenjske Toplice bo kot lastnica in upravljavka Sitarjeve hiše za delovanje zaposlila eno osebo za polni delovni čas.

OBNOVA PO NAČRTU

Obnova Sitarjeve hiše, ki se je začela sredi lanskega leta in po bo po pogodbi z novomeškim podjetjem GPI Tehnika kot izvajalcem del stala dobrih 370.000 evrov z DDV, bo končana do konca junija. »Objekt ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena, zato ob načrtovani prenovi in revitalizaciji na njem ohranjamo čim več originalnih elementov. V sodelovanje pri projektu je vključen tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije z namenom po ohranjanju materialov, zunanjih in notranjih stavbnih elementov ter detajlov v skladu z varstvenim režimom za kulturni spomenik. Tako so bile že pred začetkom del izvedene sondažne raziskave notranjih sten in stropov ter fasade, v katerih so ugotovili dobro ohranjene poslikave, ki se bodo v določenem obsegu rekonstruirale nazaj. Prav tako se ohranja večina ometov na fasadi, popravile se bodo le poškodbe fasade in dekorativnih elementov,« je opisal Daniel Krivec iz topliške občinske uprave.

Dela potekajo po predvidenem terminskem načrtu. Do zdaj so opravili že skoraj vsa groba gradbena dela s potrebnimi rušitvenimi deli, statično utrditvijo temeljev in objekta v celoti, novo hidroizolacijo, novo izvedbo AB-plošč in tlakov s talnim ogrevanjem ter zidnih ometov v vseh etažah. »Prav tako je novo že tudi ostrešje, vključno z opečno kritino, strešnimi odprtinami in dimniki ter stropi v mansardi. V objektu so delno že položene vse potrebne elektro- in strojne inštalacije, prav tako so v celoti izdelana in montirana tudi zunanja okna enakega videza, kot so bila obstoječa,« je navedel.

Letos nadaljujejo s finalizacijo tlakov in preostalimi obrtniškimi deli, montažo elektro- in strojnoinštalacijske opreme ter izdelavo fasade. »Ostane še dokončna obnova krasilnih stenskih in stropnih poslikav v nekaterih prostorih, skladno z izdelanimi predhodnimi sondažnimi raziskavami. Predvidevamo, da bomo dela dokončali v načrtovanem roku in za objekt uspešno pridobili uporabno dovoljenje,« je še dodal Krivec.

Članek je bil objavljen v 4. številki Dolensjkega lista z dne 28. januar.

M. Žnidaršič