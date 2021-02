Nenadzorovano gorelo na travniku

5.2.2021 | 07:10

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

V naselju Brezje v Novem mestu je včeraj malo po pol sedmi zvečer nenadzorovano zagorelo na travniku. Pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar začeli gasiti policisti, gasilci pa so ogenj dokončno ugasnili. Sicer pa so dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto v zadnjih 12 urah posredovali 11 klicev za nujno medicinsko pomoč in prejeli tri obvestila o povoženih živalih, o čeme so obvestili higienike.

Brežiški kolegi na Regijskem centru za obveščanje pa sporočil o izrednih dogodkih v zadnjih 12 urah niso zabeležili, so pa posredovali štiri pozive za nujno medicinsko pomoč.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika sporoča, da danes med 12. in 14.uro ne bo elektrike na območju TP CENTER GRADAC, izvod Proti spomeniku.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da danes med 12. in 14.uro ne bo elektrike na območju TP HRUŠEVEC, med 12. in 13.uro pa tudi na območju TP ŠKRILE DOL. TOPL.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Mokronog sporoča, da danes med 12. in 15.uro ne bo elektrike na območju TP NOVO ZABUKOVJE, izvod Zaloka-Kroharje-Kamnolom.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj sporoča, da danes od 12. do 14.ure ne bo elektrike na območju TP DOBLIČKA GORA, izvod Doblička gora.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da danes med 13. in 15.uro ne bo elektrike na območju TP MIRNA PEČ POSTAJA, med 14. in 14.30 na območju TP MLIN GRDIN, izvod OB POTOKU, med 13. in 13.30 pa tudi na območju TP VEL. DOLE, izvod PROTI ZAGORICI.

Elektro Celje, d.d., Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Brežice sporoča, da danes med 8.30 in 14.uro ne bo elektrike na območju TP OBREŽJE KALIN, izvod Leskovec in TP OBREŽJE KALIN, izvod Obrežje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

R.M.