Skriti na podvozju tovornjaka v Slovenijo

5.2.2021 | 07:40

Ilustrativna fotografija (foto: PUNM)

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila registrskih oznak Bosne in Hercegovine na podvozju odkrili štiri državljane Maroka, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli. Na podvozju tovornega vozila turških registrskih oznak so našli še državljana Maroka in državljana Pakistana, ki sta se prav tako poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Nezakonit prestop državne meje

Brežiški policisti so prijeli dva državljana Afganistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Poskus vloma v počitniško hišico

V Bušinji vasi na območju PP Metlika je med 1. in 4.februarjem nekdo skozi vrata poskušal vlomiti v počitniško hišo. V objekt mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 300 evrov škode.

Policiste klicali 171-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 47 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 171 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poskusa vloma. poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje in poskusov izmika mejni kontroli, so še zapisali v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

