Na Gačah bo končno zabrnelo…

5.2.2021 | 08:15

Smučanje na Gačah oz. Beli bo možno že ta podaljšani vikend. (Foto: arhiv DL)

Gače - Smučarski center Gače bo jutri končno sprejel tudi »čisto prave smučarje«. Proge bodo odprli ob 9.uri. Bo pa, skladno s priporočili NIJZ, ob nakupu smučarske vozovnice potrebno predložiti potrdilo – ali SMS sporočilo ali izvid o negativnem testu na novi koronavirus, ki ne bo starejši od 24 ur. Brezplačno se bo možno testirati tudi na samem smučišču in sicer v soboto, nedeljo in na praznični ponedeljek med 8. in 11.uro.

Pri blagajni bo vzpostavljena točka za brezplačno testiranje. Smučarji morajo imeti s seboj zdravstveno kartico ali pa potrdilo opravljenega testa na brezplačnih točkah kjerkoli po državi, pomembno je le, da ni starejše od 24 ur.

Na tem dolenjsko-belokranjskem smučišču Bela, kjer bosta zaenkrat odprti le proga B in otroška proga, bodo organizirali smučanje ob spoštovanju vseh navodil NIJZ. Smučarji morajo upoštevati obvezno nošenje zaščitne maske, kadar stojijo v vrsti, prav tako pa je obvezno tudi razkuževanje rok in upoštevanje varnostne razdalje. Otroci do vključno 12. leta v spremstvu staršev ne potrebujejo potrdila o negativnem testu, vendar morajo starši pri nakupu vozovnice predložiti osebni dokument.

Z Gač so sporočili, da jim proge za tek na smučeh zaradi premalo snega ni uspelo urediti, bodo pa to zagotovo storili ob prvi priložnosti. Med tem v Koči Gače ta vikend pripravljajo tudi zanimivo kulinarično ponudbo, zato si želijo, da bi smučarji zares spet malce bolj sproščeno uživali, vendar pa ob tem tudi spoštovali vse NIJZ zahteve.

R.M.