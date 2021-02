Do Stare Bučke kmalu po obnovljeni cesti

5.2.2021 | 10:25

Dela s škocjanske strani so se že začela. Promet je urejen izmenično enosmerno.

Jože Kapler

Škocjan, Stara Bučka - Občina Škocjan je v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) v zadnjih letih prenovila pomembne odseke državnih cest - spomnimo na prepotrebno obnovo ceste skozi Dobravo s pločniki, pa lani končan cestni odsek skozi Bučko, ki je bil finančno res velik zalogaj.

Nedavno se je v Škocjanu začela prenova okrog 1,6 kilometra dolgega odseka državne ceste od Škocjana do Stare Bučke. Izvajalec del je novomeško podjetje CGD s podizvajalcem Gradnje Boštanj d.o.o.

Kot pove škocjanski župan Jože Kapler, bo šlo za temeljito prenovo cestišča, ki je dotrajano, polno lukenj, razpok in jam, ter zato nevarno. Občina na prepotrebna dela na tem odseku državo opozarja že štiri leta, »zdaj pa so obnovo očitno prepoznali za potrebno, za kar sem res vesel in se zahvaljujem DRSI,« pravi župan.

Prenova ceste od Škocjana do Stare Bučke je ocenjena na milijon 150 tisoč evrov. Predvidoma bo končana do junija letos. »Dela zaenkrat dobro potekajo, promet je s semaforjem urejen enosmerno. Ne bo pa izvajalec del v tem zimskem času odpiral ustroja ceste, ker se ne ve, kako snežena bo zima,« pove župan. Na odseku bodo uredili brežine, odvodnjavanje, prepuste, zamenjali bodo spodnji del cestišča ter ga na koncu na novo preasfaltirali.

A po zaključku teh del poslov škocjanske občine z državo še ne bo zmanjkalo. Na tem delu ostane še prenova državne ceste od Stare Bučke do začetka lani prenovljenega odseka na Bučki. Ostal je tudi še krajši odsek od Bučke do Radulje, pa del od Dobruške vasi, od rondoja v GTC Škocjan, do vasi Dobrava. Kot pove župan Kapler, se z direkcijo pogovarjajo, imajo že narejene projektne naloge, sledi izdelava projektov in nato realizacija. »Kdaj bo prišlo do realizacije, pa je odvisno od posluha države,« pravi Kapler.

Besedilo in foto: L. Markelj