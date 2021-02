Potujoča fotografska razstava dobrih zgodb, ki povezujejo Slovenijo

5.2.2021 | 11:00

Fotografija z razstave Evropska sredstva povezujejo.

Del razstave je pred muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka

del pa pred župnijsko cerkvijo Sv. Kancijana.

Mirna Peč - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je skupaj z občinami pripravila fotografsko razstavo z naslovom Evropska sredstva povezujejo, v kateri sodeluje tudi Občina Mirna Peč. Razstava je bila prvič postavljena novembra v Veliki Polani, včeraj pa se je preselila v Mirno Peč pred muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka ter delno pred župnijsko cerkev Sv. Kancijana.

Občina Mirna Peč se v sklopu razstave predstavlja s projektom »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine« oz. suhokranjskim vodovodom v Mirni Peči, na ogled pa bo do 18. februarja. Z razstavo želi služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prikazati pomen evropskih sredstev za razvoj in povezovanje na različnih področjih, so zapisali na mirnopeški občini.

»Evropska sredstva nas namreč povezujejo na različne načine, vsak dan in na vsakem koraku. Povezujejo nas, ko se peljemo po novih cestah, kolesarskih stezah, ko prečkamo most ali takrat, ko pustimo avto na P+R parkirišču in se s kolesom odpeljemo v službo. Evropska sredstva povezujejo otroke na urejenih igriščih, šolajočo mladino pri številnih dejavnostih, starejše pri druženju z mladimi, zaposlene pri vsakodnevnem delu. Evropska sredstva nas povezujejo pri skrbi za okolje, ohranjanju narave, pri pridobivanju novih znanj in razvoju podjetniških idej. Evropska sredstva nas povezujejo preko tisočih projektov, ki smo jih ustvarili skupaj. V vsaki občini, v vsaki regiji, širom po Sloveniji,« so navedli v sporočilu za javnost.

Na fotografski razstavi je predstavljenih samo nekaj uspešnih zgodb iz vseh 12 razvojnih regij, ki jih v Sloveniji pišejo z evropskim denarjem. Razstava je nastala v sodelovanju z občinami Benedikt, Celje, Cirkulane, Grosuplje, Krško, Ljubljana, Lukovica, Mirna Peč, Murska Sobota, Novo mesto, Ribnica, Semič, Šentjur in Velika Polana ter z upravičenci sofinanciranih projektov.

M. Ž., vir foto: Občina Mirna Peč

Galerija