Obsežen proračun, a stvaren

5.2.2021 | 11:30

Župan Andrej Kavšek je v odzivih na razpraveo proračunu menil, da se pri načrtovanju občinskih vsakokratnih proračunskih vlaganj ne gre zanašati na denar, ki ga država šele obljublja. (Foto: M. L.)

Andrej Fabjan (v sredini) je v svoji razpravi o proračunu med drugim dejal, da je treba poudariti, da je vlada veliko naredila za razbremenitev občin. (Foto: M. L.)

Črnomelj - Črnomaljski občinski svet je na včerajšnji seji dokončno sprejel občinski proračun za leto 2021. Odhodki znašajo nekaj več kot 28 milijonov, prihodki dobrih 21 milijonov. Kot je poudaril župan Andrej Kavšek, je proračun rekorden v zgodovini občine Črnomelj. V razpravi je, npr. svetnik Andrej Fabjan menil, da so občinski proračun, ki je razvojna podlaga, zastavili premalo ambiciozno. Župan je v odzivu povedal, da je proračun stvaren. V proračun niso uvrstili projektov, za katere je negotovo, ali bi jih glede na razpoložljivi denar in glede na pričakovano sodelovanje različnih ustanov sploh lahko izpeljali. Kot se je izrazil župan, ne želi z obljubami saditi rožic.

Trenutno so ob številnih manjših največje predvidene naložbe v občini, ki jim namenjajo proračunski denar, gradnja vrtca v Črnomlju, gradnja osnovne šole Loka, gradnja kanalizacije v Črnomlju, vlaganja v stavbo črnomaljskega dijaškega doma, kjer deluje Osnovna šola Milke Šobar Nataše, gradnja kanalizacije v Dobličah in mogoče tudi prenova osnovne šole Dragatuš.

V proračunu zagotavljajo denar za štipendije dijakom, ki se bodo vpisali v Gimnazijo Črnomelj. To denarno pomoč dijakom so predlagale svetniške skupine SDS, SLS in N.Si.

Na seji so sicer obravnavali skupno dvanajst točk dnevnega reda.

M. L.