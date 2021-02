Poskus uboja v Brezju: Zaradi nesporazuma je nekdo nastradal

5.2.2021 | 10:35

Drago Brajdič - Milenki (v sredini), levo za njim Dejvison, desno Džoko (foto: B. B.)

Novo mesto - Na okrožnem sodišču v Novem mestu se nadaljuje sojenje zaradi poskusa uboja mladoletnega Valentina Kovačiča iz Brezja, ki je v pretepu julija lani dobil v glavo močen udarec s sekiro, zaradi katerega bi skoraj umrl, posledice poškodbe pa bo verjetno čutil celo življenje.

Dejanja je obtožen Drago Brajdič - Milenki, zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe, ki jo je v pretepu dobil Valentinov oče Danijel Kovačič, pa se morata v tem postopku pred sodiščem zagovarjati še dva Draga Brajdiča. Enega kličejo Dejvison in je Milenkijev sin, drugi pa je Džoko, Milenkijev oče.

Do pretepa je prišlo po tistem, ko sta Danijelova sinova očetu povedala, da jima je tistega dne Milenki grozil in ju lovil po naselju. Kovačiči – Danijel z ženo in dvema sinovoma – so se nato odpeljali do Milenkija razčistit zadevo. O tem, kaj se je na dvorišču Brajdičevih dogajalo, vsaka stran pripoveduje svojo zgodbo. Kovačiči pravijo, da so hoteli Milenkija le vprašati, kaj sta se mu otroka zamerila, Brajdiči pa trdijo, da so jih prišli napast. Poleg vprašanja, kdo je prvi začel pretep, ni jasno niti to, kdo je Valentina s sekiro udaril po glavi. Kovačiči trdijo, da je bil to Milenki, Brajdiči pa, da je s sekiro zamahnil Milenkijev zet, mladoletni Klemen K.

KLEMEN K.: JAZ SEM GA

Klemen K. je to v petek potrdil tudi na sodišču. Povedal je, da je bil v trenutku, ko so se na njihovo dvorišče pripeljali Kovačiči, v Milenkijevi hiši, na stranišču. Tam je slišal, da je zunaj prišlo do prepira, in ko je stekel ven, je videl, da je Valentin, domnevno opremljen z taktično rokavico, udaril Milenkija, da je ta padel na tla. »Mislil sem, da je mrtev. Prijel sem sekiro, ki je bila pri baraki, šel tja in zamahnil z njo. Nisem ga hotel v glavo,« je povedal Klemen K. in dodal, da je v hiši slišal, kako so Kovačiči vpili: »Kje je Milenki,« in da so bili oni tisti, ki so začeli pretep.

Da so se dogodki odvili drugače, so že na prejšnji obravnavi povedali Kovačiči. Milenki naj bi bil tisti, ki je prvi udaril Valentina, ta mu je udarec vrnil, da je padel na tla, takrat se je vmešal Milenkijev sin Dejvison, ki se je s kolom spravil nad Valentina. Udarec je prestregel Danijel, takrat pa se je Milenki pobral in s sekiro – kje jo je dobil, niso znali povedati – udaril Valentina po glavi.

PRIČA V STRAHU

Da je bil Milenki res tisti, ki je vihtel sekiro, je na sodišču v petek povedal tudi Danijelov bratranec Dalibor Brajdič. »Videl sem, da je Valentina zasekal Milenki,« je zatrdil, pri tem pa ves čas ponavljal, da mu Milenkijeva družina grozi, da pritiskajo nanj, da bi umaknil svojo izjavo in da mu za to ponujajo tudi denar. Povedal je, da Klemena K. med pretepom sploh ni bilo tam in da se po naselju govori, da so mu sekiro, na kateri so očitno Klemenovi prstni odtisi, v roke potisnili kasneje, in sicer zato, ker bi kot mladoletnik dobil nižjo kazen kot Milenki. Dalibor je tudi večkrat poudaril, da sploh noče pričati. »Moje življenje je v nevarnosti. Nobene zaščite nimam pred Brajdiči. Če me boste zaščitili in se bom počutil varnega, bom povedal vse, kar vem,« je povedal sodnici Mojci Hode in tožilki Renati Brodarič Trentelj. Ta je zagotovila, da bodo njegove besede na tožilstvu vzeli resno in v naselje poslali policijo, saj gre, če trditve o grožnjah in ponujanju denarja držijo, za kaznivo dejanje oviranja pravosodnih organov.

V SLABI DRUŽBI

O tem, kaj je sploh sprožilo nesoglasja med družinama Brajdič in Kovačič, je v petek pričal mladoletni R. F. iz Novega mesta. Povedal je, da se je lansko poletje začel družiti z Dejvisonom in njegovo družino ter da je večkrat zahajal v Brezje. To je prišlo na uho njegovi mami, ki nad sinovo družbo ni bila navdušena. »Ker se mama od prej pozna z Danijelom Kovačičem, smo razmišljali v smeri, da bi ji to lahko povedal on, čeprav se je kasneje izkazalo, da to ni bilo tako,« je povedal R. F. Za ta sumničenja so očitno izvedeli tudi Kovačiči in poleti naj bi zato prišlo do incidenta med R. F. ter Valentinom in njegovim bratom. »Bilo je na Novem trgu, pred pošto. Valentin in njegov brat sta stopila do mene in me vprašala, kaj sem govoril glede njunega očeta. Takrat sem prejel tudi nekaj udarcev po glavi. Ker sem bil z motorjem in sem imel na glavi čelado, ni bilo nič hujšega,« je povedal R. F. Potrdil je tudi, da je Milenki, najbrž ravno zaradi spora, ki je tlel med družinama, kritičnega dne res vpil na Danijelova sinova in celo tekel za njima.

»Potem sva z Milenkijem odšla k njegovi hiši. Kmalu zatem sem bil po telefonu obveščen, da me Danijel išče in da bom 'gotov', ko me dobi. Nekaj minut kasneje so se Kovačiči res pripeljali k Milenkijevi hiši,« je pripovedoval R. F. Povedal je, da je dogajanje, ki je sledilo, opazoval izza vogala hiše, kamor se je umaknil, ko so se k Brajdičem pripeljali Kovačiči. »Slišal sem prepir v romščini med Danijelom in Milenkijem. Danijel je Milenkija poškropil s solzivcem, takrat pa mi je Milenkijeva žena rekla, naj grem, da ne bom imel težav. Stekel sem stran, bilo je že temno in v naselju sem se celo izgubil, tako da sem šele nekaj ur kasneje peš prišel do policijske postaje,« je povedal R. F. in dodal: »Vse skupaj je bil nesporazum. O zadevah bi se lahko normalno pogovorili, tako pa je nekdo po nepotrebnem nastradal.«

Ta teden je predvideno zaslišanje dodatnih prič, prihodnji teden pa bo na sodišču pričal sodni izvedenec, ki bo povedal, v kakšnem stanju je bil v času napada Milenki, ki je tistega dne precej pil.

B. Blaić