Včeraj manj kot tisoč okužb, umrlo 14 covidnih bolnikov

5.2.2021 | 12:30

Ljubljana - V četrtek so v Sloveniji ob 12.904 PCR in hitrih testih potrdili 959 okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo 988 bolnikov s covidom-19, od teh jih je 161 potrebovalo intenzivno zdravljenje. V domačo oskrbo so odpustili 78 oseb, 14 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo je v četrtek umrlo.

V četrtek je bilo po besedah Maje Bratuša, ki je vodila novinarsko konferenco vlade o aktualnem stanju epidemije, opravljenih 5247 PCR testov, potrdili pa so 779 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 14,8 odstotka. Opravljenih je bilo tudi 7657 hitrih antigenskih testov, s katerimi so potrdili 180 novih okužb. Delež pozitivnih hitrih testov je znašal 2,4 odstotka.

Bolnišnično oskrbo je v četrtek potrebovalo 988 bolnikov s covidom-19, kar je en bolnik manj kot v sredo. Na intenzivni negi se zdravi 161 bolnikov oziroma štirje manj kot v sredo. Skupaj je bilo v četrtek v bolnišnice sprejetih 88 bolnikov, 78 oziroma štirje več kot v sredo pa jih je bilo iz bolnišnic odpuščenih. V bolnišnicah je umrlo 14 ljudi oziroma dva manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev je po danes objavljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje 1076, medtem ko je bilo ljudi, ki so v četrtek potrebovali bolnišnično oskrbo, drugi dan zapored manj kot tisoč. Kot je spomnila Bratuša, morata za prehod v t.i. oranžno fazo sproščanja ukrepov oba kriterija pasti pod 1000.

Vlada je sicer v četrtek sklenila, da do nadaljnjega ukine sproščanje ukrepov po regijah oziroma da ukrepi, ki trenutno veljajo, veljajo za celotno državo. Trenutna epidemiološka situacija namreč kaže, da razlike med posameznimi regijami niso več tako zelo izrazite, kot so bile v preteklih tednih.

Ker je sedaj celotna država v rdeči fazi, ukrepi iz te faze veljajo na ozemlju celotne države. Galerije, knjižnice in muzeji so tako danes lahko odprti po vsej Sloveniji, smučišča se v vsej državi odpirajo v soboto, šole in vrtci pa s torkom. Od danes naprej so v veljavi tudi spremembe glede izjem pri prehajanju meje, je spomnila Bratuša.

Bo pa vlada stanje ponovno presojala prihodnjo sredo. Če bi se razmere v posameznih regijah izrazito poslabšale ali bi se razlike med regijami znova začele povečevati, bo ponovno razmislila o sprejemanju ukrepov na ravni regij.

Danes pa bo vlada na dopisni seji predvidoma sprejela sprostitve nekaterih gospodarskih dejavnosti, je še napovedala Bratuša.

STA