Kdo dobi priznanja

5.2.2021 | 15:45

Na včerajšnji seji črnomaljskega občinskega sveta so po začetni deloma polemični razpravi soglašali s predlagano podelitvijo priznanj občine Črnomelj za leto 2020. (Foto: M. L.)

Črnomelj - Tudi uradno so znani dobitniki priznanj občine Črnomelj za leto 2020. Župančičevo diplomo prejme Kulturno-umetniško društvo Dobreč Dragatuš. Podeljujejo mu jo za izjemno uspešno izvedbo prve tamburaške opere na svetu. Župančičevo plaketo za leto 2020 dobi Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj za dolgoletno prizadevno, ustvarjalno in zelo uspešno delo na področju kulture v okviru šolskih dejavnosti, aktivnosti lokalnega okolja in širše, je rečeno v obrazložitvi.

Diplome občine Črnomelj podeljujejo Zdravstvenemu domu Črnomelj in Domu starejših občanov Črnomelj, obema za »prizadevno in uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2«, ter Jožetu Weissu za prizadevno in izjemno uspešno delo v gasilstvu in civilni zaščiti.

Plaketo občine Črnomelj prejme Robert Kmetič za dolgoletno predano, aktivno in uspešno delo v športu.

Priznanje športnik dobi Denis Jakša za osvojeno skupno 2. mesto v državni kategoriji MX2 in dosežke na državnih tekmovanjih v motokrosu. Priznanje za športni dosežek leta 2020 prejme Aljoša Matko za izjemne nogometne uspehe in prejeti naziv najboljšega mladega nogometaša Slovenije v letu 2020.

Brezo kot javno pohvalo pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2020 sobi skupina Urbano zelenje mesta Črnomelj za uspešen projekt ozelenitve mesta Črnomelj in skrbno ozaveščanje o pomenu ohranjanja ter urejanja okolja, so zapisali v obrazložitvah.

S tako podelitvijo priznanj občine Črnomelj za leto 2020 so se strinjali tudi črnomaljski občinski svetniki na seji včeraj. V razpravi pred glasovanjem so sicer nekateri priostrili vprašanje o tem, ali so predlagatelji in za njimi ocenjevalna komisija uporabili res prava merila, ko so za Župančičevo plaketo za leto 2020 predlagali Osnovno šolo Mirana Jarca Črnomelj.

M. L.