Jutri množično testiranje za širšo javnost v Dolenjskih Toplicah

5.2.2021 | 18:05

Vsak odkriti okuženi na testiranju je dragocen. (Foto: B. B.)

Alenka Simonič (Foto: L. M.)

Dolenjske Toplice - Zdravstveni dom (ZD) Novo mesto obvešča, da bodo jutri, v soboto, izvajali množično testiranje v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice in sicer med 9. uro in 14. uro. Testiranje je namenjeno širši javnosti.

Poleg cepljenja - tudi pri nas poteka že od konca lanskega decembra - po mnenju direktorice ZD Novo mesto mag. Alenke Simonič, dr.med., spec.druž.med., k obvladovanju in zajezitvi epidemije pomaga prav testiranje s hitrimi antigenskimi testi, ki ga še vedno ob ponedeljkih, sredah in petkih izvajajo v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu, ob torkih in četrtkih pa v šentjernejskem kulturnem centru za splošno populacijo. Tu so povprečno do zdaj odkrili med 3 do 5 odstotkov okuženih.

»Vsak pozitivno odkriti je dragocen, da se lahko takoj samoizolira in ne širi okužbe, ravno tako tudi njegovi bližnji,« pove direktorica, ki poziva vse k odgovornemu in solidarnemu obnašanju še naprej. Brez samozaščitnih ukrepov (mask, razkuževanja, vzdrževanja varnostne razdalje) kljub cepljenju še dolgo ne bo šlo.

L. Markelj