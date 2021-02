Trebanjci še drugič vzeli mero Ormožanom; polom Krke doma

6.2.2021 | 09:00

Trebanjci so se veselili zmage na vročem gostovanju v Ormožu. (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Novomeščani so drugi del sezone začeli s porazom. (Foto: MRK Krka)

Trebnje, Novo mesto - Po premoru rokometaši v prvi slovenski ligi nadaljujejo državno prvenstvo. Trebanjci so včeraj s 36:31 na gostovanju premagali Jeruzalem Ormož, Novomeščani pa so morali na domačem igrišču priznati premoč Škofjeločanom, ki so bili boljši z 27:20.

Trimo Trebnje je še drugič v tej sezoni vzel mero Ormožanom. Varovanci Uroša Zormana so vodili praktično od začetka srečanja. Že v prvem polčasu, ki so ga dobili s 17:13, so si priigrali pet zadetkov prednosti. Na začetku drugega polčasa so se Ormožani sicer približali le na gol zaostanka (17:18), nato pa je Trimo znova stopil na plin in se z vročega gostovanja vrnil z dvema novima točkama. Pri Trebanjcih je največ zadetkov (9) prispeval Gal Cirar, ki je po tekmi dejal: »Še vedno rad pridem na Hardek. Tu so moji pravi prijatelji že iz preteklosti. Lepe spomine imam na Ormož. Danes smo bili boljši od gostiteljev in jih zasluženo premagali. Tekma je bila čudna, z vzponi in padci na obeh straneh. V drugem polčasu smo si priigrali visoko prednost in jo rutinirano zadržali. Čestitke soigralcem za zavzeto predstavo od prve do zadnje minute.«

V obračunu z dna lestvice so Škofjeločani zanesljivo odpravili Krko, ki je z gosti korak držala le prvih nekaj minut. Dolenjci so že ob polčasu zaostajali za pet zadetkov (8:13), razlika pa je proti koncu srečanja narasla celo na deset golov (16:26). »Tokrat enostavno ni bil naš dan. Lahko rečem, da je bila realizacija s krilnih položajev do petinpetdesete minute 1/13. Zaradi tega smo psihično padli v obrambi, ne morem pa reči, da se fantje v obrambi niso borili. Ampak, kot sem že povedal, če zgrešiš več kot deset čistih strelov, enostavno ne moreš zmagati. Za nas je bila to težka tekma in težak poraz, a gremo naprej,« je po tekmi povedal trener Krke Mirko Skoko.

Izidi:

- četrtek:

Gorenje Velenje - Grosist Slovan 28:19 (15:8)

- včeraj:

Jeruzalem Ormož - Trimo Trebnje 31:36 (13:17)

Krka - Urbanscape Loka 20:27 (8:13)

- danes:

17.30 Maribor Branik - Koper

18.00 Riko Ribnica - Dobova

19.00 Butan plin Izola - Ljubljana

- nedelja, 7. februarja

17.00 Celje Pivovarna Laško - Slovenj Gradec 2011

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 13 13 0 0 444:320 26

2. Trimo Trebnje 15 12 1 2 447:398 25

3. Gorenje Velenje 13 12 0 1 397:311 24

4. Jeruzalem Ormož 13 8 0 5 398:382 16

5. Slovenj Gradec 2011 13 8 0 5 358:358 16

6. Riko Ribnica 13 7 0 6 393:390 14

7. Koper 12 5 1 6 318:326 11

8. Maribor Branik 9 4 0 5 243:239 8

9. Dobova 12 4 0 8 313:341 8

10. Urbanscape Loka 12 3 1 8 303:320 7

11. Grosist Slovan 15 3 1 11 379:429 7

12. Ljubljana 13 2 2 9 325:387 6

13. Krka 13 2 1 10 324:367 5

14. Butan plin Izola 12 2 1 9 292:366 5

R. N., foto: MRK Krka

Galerija