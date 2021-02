Koncerta ne bo, bo pa kaj drugega

Novo mesto - Na Mestni občini Novo mesto se želijo ob slovenskem kulturnem prazniku pokloniti kulturi in kulturnikom, zato so na javne prostore razobesili posebne plakate Novo mesto kulture, pripravili radijsko kampanjo, k sodelovanju pa povabili ustvarjalce, ki so z udarnimi in zgovornimi zapisi prispevali h ključnemu sporočilu Mestne občine Novo mesto: kultura živi v srcih Novomeščanov, so zapisali v sporočilu za javnost.

V Mestni občini Novo mesto so zadnjih 30 let slovenski kulturni praznik slovesno obeleževali s koncertom Novomeškega simfoničnega orkestra, ki je privabil številno publiko v Športno dvorano Marof. V počastitev praznika so novomeške kulturne ustanove odprle svoja vrata in ponudile brezplačne oglede razstav, koncertov, predstav, literarnih nastopov. »Ker smo letos v povsem drugačni situaciji, so se na Mestni občini Novo mesto odločili za izvedbo projekta Novo mesto kulture, s katerim bodo počastili novomeško kulturo, njene organizacije, kulturne ustvarjalce in umetnike. Župan Gregor Macedoni ob kulturnem prazniku čestita vsem kulturnikom in ljubiteljem kulture, ob tej priložnosti pa je izpostavil misel: Zaradi kulture smo Slovenci. Zaradi kulture smo ljudje.«

Kot poudarjajo na MO Novo mesto, je projekt Novo mesto kulture zastavljen večplastno skozi različne umetniške in medijske zvrsti, ki bodo občane spomnili na čas, ko so lahko obiskovali gledališke, plesne in filmske predstave, koncerte, razstave, literarna srečanja, in se družili v kulturnih ustanovah ter na odprtih javnih prostorih. »Danes lahko predstavo, koncert, razstavo ali literarni nastop spremljamo le virtualno. Lahko prebiramo pravo ali e-knjigoIn v tem trenutku branje in prodaja knjig beležita porast v primerjavi z drugimi kulturno-umetniškimi zvrstmi, ki so odvisne od publike v dvoranah ali odprtih javnih prostorov,« so navedli v sporočilu za javnost.

Projekt je poklon kulturnikom in umetnikom, kulturnim inštitucijam in kulturnim nevladnim organizacijam, ki bogatijo s svojo sporočilnostjo, pozitivno in kreativno energijo. »Slovenski kulturni praznik pa je ravno pravšnji čas, da se spomnimo vseh naših ustvarjalcev, ki jim v tem trenutku ni lahko. Projekt Novo mesto kulture se v prispodobi razvija skozi koncentrične kroge različnih kulturnih in umetniških zvrsti ter zajema različne medije/kanale kot so jumbo plakati, city lighti, televizija, radio, tiskani mediji in splet. Ti koncentrični krogi pa zajemajo naslednje 'krogotoke'.«

1. KROG: KULTURA IN UMETNOST NA JUMBO PLAKATIH IN CITY LIGHTIH

Na zunanjih prostorih so v Mestni občini Novo mesto vidni jumbo plakati in city lighti, na katerih skozi umetniško-dokumentarno fotografijo novomeških kulturnih ustvarjalcev na občini izpostavljajo uprizoritveno umetnost, kulturno dediščino, knjigo in vizualno umetnost. Fotografija predstave Talka v produkciji Anton Podbevšek Teatra ponazarja uprizoritveno umetnost, ki je »govor« številnih umetnosti, poleg lepote gledališke interpretacije in igre. Uprizoritvena umetnost zajema besedilo literarnih in filozofskih del, scensko umetnost, kostumografijo, umetnost giba in glasbenega izraza ter tehnično dovršenost odrskih uprizoritev. Kulturna dediščina, ki jo hrani Dolenjski muzej nas spomni, da smo varuhi bogatega izročila naših prednikov: Naše korenine segajo v prazgodovinski čas z vrhunci, ki jih je dosegla halštatska kultura s situlami, steklenim in jantarnim nakitom. Knjižnica Mirana Jarca je bogata zakladnica pisanih virov in knjig, a gre s časom naprej. Fotografija upodablja knjigomat, ki bralca nagovori s futuristično obliko in novimi možnostmi izposoje knjig iz knjižnice. Vizualna umetnost nas danes ne nagovarja samo v galerijah, temveč tudi skozi projekcije na fasadah hiš. Ena takšnih se vrti že eno leto na pročelju starega dela novomeške knjižnice.

2. KROG: KULTURA IN UMETNOST NA LOKALNIH RADIJSKIH POSTAJAH

V sklopu čestitk Mestne občine Novo mesto na lokalnih radijskih postajah, so glasbeni uredniki izbrali skladbe novomeških avtorjev. Na radijskih postajah Radia Krka, Radia Aktual – Studio D, Radia Sraka, Radia 1 in tudi na Valu 202, bodo poslušalci lahko slišali Tatjano Gros, Rudolfovo, Dan D, Društvo mrtvih pesnikov, Tretji kanu, Mrfy in številne druge novomeške glasbenike.

3. KROG: KULTURA IN UMETNOST V TISKU

Močan je tudi spomin na dosežke novomeških kulturnikov in umetnikov ter različnih kulturnih producentov. V začetku leta 2020 je bila uspešno uprizorjena Opera Julija v produkciji Zavoda Novo mesto, za katero je avtorsko glasbo napisal Aleš Makovac, libreto pa ddr. Igor Grdin. Gre za prvo uprizoritveno produkcijo Zavoda Novo mesto, ki je pomembna za razvoj glasbenega gledališča ter s tem pomemben doprinos novomeški kulturni javnosti/sferi. V preteklem letu so na Mestni občini Novo mesto obeležili 100. obletnico novomeške pomladi. Novomeška pomlad je spomin na drznost novomeških avantgardistov, ki so leta 1920 za en dan prestavili središče sodobne umetnosti iz Ljubljane v Novo mesto. Tako so lani novomeški umetniški kolektivi in posamezniki bili dovolj drzni, da so uspešno izpeljali posamezne projekte.

Poleg odličnih dveh razstav Dolenjskega muzeja v počastitev vseh sokreatorjev novomeške pomladi in likovnih ustvarjalcev iz leta 1920, so bili občani deležni veličastne soareje v produkciji Anton Podbevšek Teatra na Kandijskem mostu, kot poklon dogodkom izpred 100 let. V letu 2020 so mladi novomeški glasbeniki koncertirali v Parku Rastoče knjige v sklopu projekta podMLAD, Zavod Inja pa je organiziral uspešen in odmeven tridnevni Festival nove novomeške glasbe, ki se je poklonil trem glavnim akterjem novomeške pomladi Antonu Podbevšku, Miranu Jarcu in Božidarju Jakcu. Novomeška izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti je v sodelovanju z Gimnazijo Novo mesto, njenimi dijaki izvedla umetniško akcijo na novomeškem Glavnem trgu s postavitvijo razstave Lepljenka. Prav tako je z izjemno razstavo sedemdesetih muzejskih predmetov Dolenjski muzej na simbolen način obeležil svojih 70 let obstoja. Novomeški poletni večeri in Festival Novo mesto short so razvajali literarne sladokusce, ljubitelje mojstrov besed. Na Gradu Grm smo bili deležni iskrivih pogovornih večerov z izjemnimi literarnimi gosti iz Slovenije in tujine. Kljub dejstvu, da že od lani poskušamo sobivati s korono, so kulturni producenti poiskali način, da sta umetnost in kultura našla pot do gledalcev in poslušalcev, vseh ljubiteljev umetnosti.

Glavno sporočilo da kultura biva v srcih Novomeščanov se tako kaže ravno v tem, da so novomeški ustvarjalci kljub težkim časom v lanskem letu ustvarjali in bili slišani.

4. KROG: KULTURA IN UMETNOST NA TELEVIZIJI

Na sam kulturni praznik se bodo v oddaji Televizije Vaš kanal spomnili posameznih glasbenih utrinkov iz preteklih let, ko je bilo moč v živo v Športni dvorani Marof poslušati odlične koncertne nastope Novomeškega simfoničnega orkestra z gosti.

To so bili časi, ko je bila dvorana pogosto premajhna za gledalce. In tako je bilo skoraj trideset let koncertiranja stočlanskega orkestra. Včasih je bilo vseh nastopajočih več kot 150, če se je orkestru na odru pridružil še pevski zbor. Koncerti Novomeškega simfoničnega orkestra so redkost v slovenskem prostoru glede na veliko število publike in do zadnjega kotička napolnjene športne dvorane, prav tako kot je praznovanje slovenskega kulturnega praznika posebnost v svetovnem merilu, saj ne obstaja država na svetu, ki bi se z dela prostim dnem poklonila kulturi. In to Slovenija počne že 76 let.

5. KROG: KULTURA IN UMETNOST NA SPLETU IN NA PROJEKCIJAH KNJIŽNICE MIRANA JARCA

Na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto in na projekcijah na pročelju Knjižnice Mirana Jarca se bodo poleg fotografij iz predstav Anton Podbevšek Teatra, fotografij zgodovinskih in arheoloških predmetov iz zakladnice Dolenjskega muzeja, predvajale tudi misli novomeških kulturnih ustvarjalcev.

Novomeški kulturniki in umetniki so ob kulturnem prazniku prispevali svojo izvirno misel o umetnosti in kulturi, njenem univerzalnem pomenu, tudi partikularnem, saj vsak umetnik na svoj način interpretira svet skozi sliko, fotografijo, besedo, glasbo, gib. In ravno jezik, slovenski jezik, predstavlja naše avtentično in avtohtono bistvo znotraj globalnega sveta, so sporočili z MO Novo mesto.

