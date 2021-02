Z urejeno cono do novih investitorjev

Makadamsko dostopno cesto do cone bodo asfaltirali, zgradili pločnik in postavili javno razsvetljavo.

V sklopu investicije gradijo tudi nov most čez potok Bistrica.

Šentrupert - Komunalno opremljanje obrtno-podjetniške cone Šentrupert je polnem teku. Župan Andrej Martin Kostelec ocenjuje, da je izbrani izvajalec nekje na polovici projekta, z deli bi ob ugodnem vremenu lahko zaključil v maju.

Občina bo uredila okoli dva hektarja veliko območje, ki leži med Farovškim hribom in potokom Bistrica. Podjetje Gradnje Boštanj, ki je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na javnem razpisu, je z deli začel sredi decembra. V sklopu investicije bodo uredili meteorno kanalizacijo in odvodnjavanje, postavili dve kamniti zložbi ob hribu, asfaltirali in razširili makadamsko dostopno cesto v cono, rekonstruirali bodo tudi most čez potok Bistrica. Vrednost naložbe je ocenjena na 950.000 evrov, od tega bosta država in Evropska unija prispevali okoli 584.000 evrov. »Izven projekta smo naročili še gradnjo pločnika in postavitev 17 svetilk javne razsvetljave. To nas bo stalo dodatnih 100.000 evrov,« dodaja župan.

Z gradnjo komunalne infrastrukture v obrtno-podjetniški coni bodo izboljšali pogoje za že obstoječe podjetnike, ki jim bodo tako zagotovili možnosti za nadaljnji razvoj, na občini pa upajo, da bodo s tem pritegnili še kakšnega novega investitorja. V coni že nekaj let delujeta dva podjetnika: Tims Lovše, ki se ukvarja z izdelavo bioloških čistilnih naprav, zbiralnikov deževnice, ponikovalnic, betonskih cevi in jaškov, lovilcev olja in maščob za industrijo in gostinstvo, ter Koščak Šentrupert, ki izdeluje različne jeklene elemente za industrijo. Podjetnika sta pred časom za naš časopis povedala, da so z bližnjega Farovškega hriba ob večjih nalivih »pokasirali« vso vodo. Ker ni bilo urejeno odvodnjavanje, so imeli težave, a zdaj se bo to vendarle uredilo. Veseli jih, da bodo asfaltirali tudi nekaj več kot 600 m dostopne ceste v cono, kajti zdaj so se stranke do njih pripeljale po makadamu. Za marsikoga pa je pomemben že tisti prvi vtis ob obisku.

Zelo pomemben bo tudi nov betonski most, ki bo širok deset metrov, tako da se bosta lahko brez težav srečali dve tovorni vozili. Občina v naslednjih letih načrtuje zgraditi tudi okoli 300 m dolg odsek od mostu do lokalne ceste Šentrupert – Vrh, občinski podroben prostorski načrt je že v pripravi. To bo predstavljalo del tako imenovane severne obvoznice, s katero želijo središče Šentruperta razbremeniti tovornega prometa.

Besedilo in fotografije: R. N.

