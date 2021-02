Sprejemajo nove stanovalce

6.2.2021 | 13:30

vir fotografije: DSO Trebnje

Trebnje - Epidemiji covida-19 se niso mogli izogniti niti v Domu starejših občanov Trebnje. A kot je na začetku tedna sporočila vršilka dolžnosti direktorice Mateja Povhe, tako v Trebnjem kot v enoti v Šmarjeti trenutno ni aktivnih primerov okužb. »Zadnje potrjene okužbe so bile 5. januarja, in sicer pri stanovalcih iz šmarješke enote, za katere smo rdečo cono organizirali na sedežu doma v Trebnjem,« dodaja.

Po njenih besedah je v drugem valu zbolelo 76 odstotkov vseh stanovalcev, to je 164 stanovalcev, od tega 29 iz enote Šmarjeta. Največ na novo potrjenih okužb (skupaj 112) so zabeležili novembra, v decembru je bilo 42 novih primerov, oktobra in januarja pa so jih imeli po pet. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 22 stanovalcev, za covid-19 pa jih je umrlo 17. V zadnjih treh mesecih je zbolelo 47 odstotkov vseh zaposlenih, je s številkami postregla Povhetova. Rdečo cono so v domu ukinili sredi januarja, kar je bilo natanko tri mesece po prvih potrjenih okužbah. Z dvema odmerkoma cepiva je bilo cepljenih 36 stanovalcev, kar je večina tistih, ki okužbe znotraj treh mesecev še niso preboleli.

Ker trenutno niso polno zasedeni, postopoma sprejemajo nove stanovalce. V ponedeljek so imeli še 25 prostih mest. »Ključno je, da se v domu zaradi cepljenja in prekuženosti epidemija umirja. Še vedno je na mestu, da ravnamo preventivno, da resno jemljemo vse pozive k odgovornosti, da zaščitimo svoje stanovalce in sebe,« še poudarja Povhetova.

R. N.