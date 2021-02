Gasilci pregledali območje in ugotovili, da ni nevarnosti

6.2.2021 | 18:20

Foto: arhiv DL

Ob 14.52 sta v naselju Herinja vas, občina Novo mesto, gasilca GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprla vrata stanovanjske hiše in omogočila vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto do onemogle osebe, katero so na kraju oskrbeli, so sporočili z novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

Ob 16.19 je v gozdu ob cesti Mali Slatnik-Križe krajanka našla nenadzorovano kurišče. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas so pregledali območje in ugotovili, da ni nevarnosti.

R. N.